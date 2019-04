A defensora da cultura chinesa, Moutai, visita a América do Sul

A Moutai fez mais do que qualquer pessoa ou organização ao informar o povo da América do Sul sobre o apelo e charme da província de Guizhou, conhecida por sua paisagem rica em cores, e dando-lhes a oportunidade de provar e aprender sobre a tradicional bebida chinesa por meio de uma série de eventos culturais de ponta. "Estamos organizando vários eventos com o tema Moutai Cultural no mundo todo, com a intenção de aprofundar o entendimento mútuo entre a China e o restante do mundo da melhor maneira possível: familiarizando-nos com as respectivas culturas. Enquanto isso, pretendemos que a nossa famosa bebida, que é altamente representativa da cultura chinesa, seja o meio para começar essas trocas culturais, uma vez que compartilhar uma taça de Moutai continua sendo uma maneira consagrada pelo tempo de convidar o outro lado à partilha", disse Li Baofang.

Guizhou colorida faz com que o Moutai Cultural mais impressionante ainda

Diferentemente das campanhas promocionais anteriores do Moutai Cultural no exterior, a passagem pelo Chile fez questão de destacar a colorida Guizhou.

Uma série de renomadas marcas de chá de Guizhou, dentre elas a Duyun Maojian, a Zunyihong, a Emerald, a Ruby, a Shiqian Moss e a Meitan Cuiya, complementaram a série de produtos Moutai no evento, além de um mural gigante com belíssimas imagens de montanhas e rios, bem como muitos artefatos conhecidos da cultura chinesa.

Graças à sua poderosa presença de marca em todo o mundo, a Moutai forneceu a plataforma ideal para promover o rico patrimônio cultural de Guizhou, os recursos em nível geográfico e as promissoras perspectivas econômicas. O evento deste ano é uma versão atualizada do Moutai Cultural - a Viagem Cinturão e Rota da Seda da Guizhou Colorida, após cinco anos de experiência prática.

Durante o desfile de modas, um grupo de modelos chilenos vestidas com trajes típicos nacionais, segurando taças contendo algumas das melhores seleções vintage da Moutai, Flying Fairy, Five-Star, Chinese Zodiac e outras marcas clássicas da empresa, desfilou ao longo de diferentes passarelas, que levavam ao pódio principal, deixando forte impressão sobre os convidados. A delegação visitante levou a Santiago do Chile um presente especial: o Moutai Souvenir Liquor, em agradecimento pelo convite.

Grandes mudanças podem ser observadas na cultura rica em cores de Guizhou, além de como os aspectos da cultura chilena foram usados e da apresentação e do tom da mensagem sobre a bebida da Moutai no mercado internacional. O evento Moutai Cultural - a Viagem Cinturão e Rota da Seda da Guizhou Colorida, vem acontecendo há muitos anos, com passagem pelas principais cidades internacionais e portas de entrada em toda a Ásia, América do Norte, Europa, África e Oceania. Na opinião dos executivos da Moutai, a viagem cultural a Santiago é mais uma importante oportunidade para aprofundar o entendimento e acelerar a cooperação com as comunidades locais.

Moutai no caminho para obter mais reconhecimento em todo o mundo por meio da expansão global

"A chegada da Moutai ao Chile não é apenas um símbolo de amizade, mas também uma peregrinação cultural. A América Latina, incluindo o Chile, ostenta não apenas uma longa história de produção de vinho, mas também sólida herança cultural, que contribuiu para moldar o mundo. Muitos autores reconhecidos internacionalmente pelo povo chinês da minha idade são latino-americanos", acrescentou Li Baofang.

"Viemos do vale do rio Chishui, no sudoeste da China, até Santiago, ao pé da Cordilheira dos Andes. A viagem não apenas cruzou a Europa e o Oceano Atlântico, mas também ocorreu no início de uma agradável primavera até a chegada do outono dourado. O que é mais surpreendente é que, se pudéssemos construir um túnel, partindo de Santiago, diretamente pelo centro da Terra, a saída do outro lado estaria exatamente na sede da Moutai. Um ditado espanhol pode perfeitamente descrever essa coincidência geográfica: "Um amigo verdadeiro é aquele que pode tocar seu coração do outro lado do mundo", continuou Li Baofang.

Os interessantes discursos dos executivos da Moutai foram recebidos pelos convidados com muitos aplausos.

Xu Bu, embaixador chinês no Chile, fez um discurso informativo após Li Baofang, afirmando que a Moutai não é apenas uma marca chinesa de bebidas alcoólicas, mas também um estilo de vida sofisticado.

Seja honesto em todas as suas interações e busque resultados ganha-ganha por meio de consenso

Na reunião com a delegação da Moutai, o prefeito de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, deu suas sinceras boas-vindas à empresa chinesa e elogiou sua planejada expansão no mercado local. "Estamos construindo uma nova Chinatown, e podemos considerar nomeá-la como Moutai se eles quiserem".

No fórum sul-americano realizado recentemente, Li Baofang expressou sua determinação em estabelecer presença sólida no mercado da América do Sul. "A América do Sul, mais especificamente, o Chile e a Argentina, será um imenso mercado potencial para nós, apesar da pequena participação de mercado que temos atualmente".

Com mais de 3.000 hectares de vinhedos, a Vinícola Marchigue, localizada na província de Colchagua, a região vinícola mais conhecida no Valle Central ou Vale Central da região ocidental do Chile é vista como uma importante sócia da vinícola da Moutai. Como resultado, uma colina foi nomeada em homenagem à Moutai.

De acordo com Li Baofang, desde a sua criação, a vinícola da Moutai teve o mais rápido crescimento em 2018. Os mais importantes contribuintes de lucro foram os vinhos de uvas fabricados no Chile. "Nesse sentido, a Moutai já faz parte do setor vinícola chileno".

"Na opinião da Moutai, o setor vinícola chileno, com sua longa história e avançadas tecnologias de produção, não é apenas um importante sócio à medida que a Moutai se globaliza, mas também é o sócio mais importante da extensa cadeia global de produção e comercialização da Moutai".

FONTE Kweichow Moutai Group

