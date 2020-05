A Deteção de Febre pelo sistema da DERMALOG Protege a Produção da Drägerwerk AG

HAMBURGO e LÜBECK, Alemanha, 14 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Com a sua Câmara de Deteção de Febre, a DERMALOG desenvolveu uma solução que mede a temperatura do corpo com rapidez e precisão ao passar e que pode reduzir significativamente o risco de disseminação da infeção em muitas áreas. A Drägerwerk AG, uma das empresas líder de tecnologia e segurança médicas, utiliza também o sistema DERMALOG para proteger as suas instalações da Covid-19.

Na sede da Dräger, em Lübeck, cada visitante que entra na fábrica da empresa faz a verificação da febre pelo sistema sem contacto da DERMALOG. «Em tempos de crise do corona, a Dräger é uma empresa de importância sistémica, que ajuda a apoiar o sistema de saúde. Para garantir a continuidade da nossa produção, utilizamos a câmara térmica da DERMALOG à entrada», diz Stefan Dräger, Diretor do Conselho Executivo da Drägerwerk Verwaltungs AG. O sistema da empresa alemã de biometria mede a temperatura do corpo num segundo fazendo o scanning do rosto das pessoas através de um sensor de tecnologia de ponta. Se for detetado um aumento de temperatura, o sistema aciona um alarme. A sua elevada precisão mesmo a uma distância de 2 metros é outra vantagem da câmara. A Câmara de Deteção de Febre automática da DERMALOG não exige pessoal adicional para operá-la, pelo que garante uma segurança extra.

A câmara térmica da DERMALOG foi desenvolvida inicialmente para controlo de fronteiras e em aeroportos. «Entretanto, a nossa deteção de febre tornou-se parte da proteção sanitária em numerosos setores», diz o CEO da DERMALOG, Günther Mull. O sistema de deteção de febre já está a ser usado em mais de 40 países para o acesso seguro a lojas, escritórios, fábricas, recintos desportivos, locais de eventos, lares e hospitais.

