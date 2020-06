A diferença entre coaching e mentoria, por Renato Costa

SÃO PAULO, 19 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- À primeira vista, talvez não seja tarefa fácil diferenciar os processos de coaching e mentoria, bem como a função dos profissionais que se dedicam a essas atividades. No entanto, observando a atuação de Renato Costa no ambiente corporativo, fica fácil entender e distinguir tais conceitos.

Na mentoria sobre empreendedorismo desenvolvida por Costa, fica evidente que sua experiência profissional faz toda a diferença para o mentorado, pois – diferentemente do coaching – trata-se de um processo ativo, impactando positivamente no desenvolvimento profissional e pessoal de seus mentorados. Seu trabalho vem gerando resultados incontestáveis, obtidos pela transferência de conhecimentos e vivências que Renato adota, aconselhando seus mentorados na tomada de decisões.

Ao contrário do coaching, o processo de mentoria é buscado por profissionais que têm clareza sobre os objetivos a serem alcançados, necessitando de acompanhamento para acelerar o percurso, minimizando a tradicional sucessão de tentativas e erros. Desta forma, o trabalho de Renato Costa funciona como um atalho, auxiliando o mentorado a encontrar os melhores caminhos para cada etapa ou desafio.

"Tanto o coaching como a e mentoria são processos muito interessantes, no entanto bem distintos. A diferença mais marcante se relaciona com o conhecimento do profissional. Um coach faz o papel de um treinador/ orientador, e não precisa ter sido um grande nome de sucesso na mesma área que o seu orientado (o coachee). Já o mentor é um profissional que já chegou no topo da sua própria carreira e orienta outras pessoas que desejam seguir o mesmo caminho. Um grande empresário pode ser mentoring de um empreendedor iniciante, por exemplo", fala Renato Costa.

Em geral, a mentoria é um processo contínuo, em que o cliente conta com um aliado mais experiente, cujo percurso pode servir como referência para a busca de estratégias. Em menos de uma década, Renato Costa traçou uma trajetória brilhante: aos 17 anos lavava louças e limpava mesas em um restaurante e com 28 já ocupava do posto de Diretor de Tecnologia da maior empresa de energia da América Latina, tendo ocupado cargos importantes em corporações de destaque como Alcatel Lucent, LATAM e AES Eletropaulo.

Buscando sempre aprimorar seu trabalho de mentoring, Renato vem compartilhando sua valiosa experiência nas redes sociais, difundindo conhecimento prático que impacta diretamente na solidez e agilidade da evolução de muitas carreiras. Para conhecer um pouco mais o trabalho de Renato Costa, acesse o canal do YouTube onde o jovem dá dicas de gerenciamento de tempo e outros temas que ajudam pessoas a conquistarem o sucesso profissional CLIQUE AQUI

Contato: Assessoria Trilha Cultural |Conteúdo e Cultura

WhatsApp: + 1 940 218-8355 / + 55 11-98184-0571

FONTE Renato Muoio

SOURCE Renato Muoio