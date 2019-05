A Digimarc visa reduzir o desperdício de alimentos e oferecer economia aos consumidores com a nova geração de rótulos de produtos perecíveis

A Digimarc e o Walmart colaboram para reduzir o desperdício e melhorar a eficiência e a precisão no caixa

BEAVERTON, Oregon, 30 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC), inventora da Plataforma de Computação Intuitiva (Intuitive Computing Platform, ICP™) com o código de barras Digimarc, anunciou que está trabalhando com o Walmart para melhorar o gerenciamento de alimentos perecíveis embalados. O programa destina-se a reduzir o desperdício de alimentos perecíveis e oferecer os preços mais baixos todos os dias, automatizando o processo de remarcação.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com a Digimarc, para inovar e usar novas tecnologias, visando à redução do desperdício, ajudando a melhorar as operações gerais das lojas e melhorar a experiência do cliente", disse John Crecelius, vice-presidente sênior de operações centrais do Walmart. "Ao colocar em prática essa nova tecnologia em relação aos novos processos, a meta é conceder novos benefícios aos clientes e, ao mesmo tempo, acelerar o compromisso de reduzir o desperdício".

O escopo do trabalho das empresas na melhoria da eficiência e precisão no caixa foi ampliado por meio do desenvolvimento tecnológico e da engenharia de processos de negócios, para incluir a redução de resíduos, automatizando muitos aspectos do gerenciamento de inventário de alimentos perecíveis embalados. As etiquetas de produtos perecíveis podem ficar enrugadas, borradas, nas beiradas das embalagens ou alteradas de maneira fraudulenta, contribuindo para a redução do produto, menor precisão de estoque e para que a experiência do cliente seja abaixo da ideal. O código de barras da Digimarc para rótulos de produtos perecíveis torna a digitalização mais confiável, simplifica as operações, melhora a precisão do inventário e oferece melhor experiência ao cliente.

"Este programa une esforços para beneficiar a sociedade com a dedicação do Walmart aos baixos preços diários", disse Bruce Davis, diretor executivo da Digimarc. "Estamos ansiosos para ajudar o Walmart a reduzir o desperdício de alimentos e ajudar os consumidores a economizar por meio do uso desse programa".

Sobre a Digimarc

A Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) é pioneira na identificação automática de objetos do cotidiano, como embalagens de produtos e praticamente qualquer mídia, como a impressão, as imagens e o áudio. Com base na Plataforma de Computação Intuitiva (ICP™) patenteada, a Digimarc fornece abrangentes e inovadoras tecnologias de reconhecimento automático, para simplificar a pesquisa e transformar a descoberta de informações por meio de confiabilidade, eficiência e segurança inigualáveis. A Digimarc tem um portfólio global de patentes, que inclui mais de 1.100 patentes concedidas e pendentes. Essas inovações incluem tecnologia de última geração em identificação, o código de barras da Digimarc, bem como o software Digimarc Discover® para digitalização de códigos de barras, reconhecimento de imagem e muito mais. A Digimarc tem sede em Beaverton, Oregon, Estados Unidos, com tecnologias implantadas por grandes varejistas e marcas de consumo, bancos globais, estados dos EUA, empresas de cinema e franquias esportivas profissionais, dentre outros. Visite digimarc.com e siga @digimarc, para saber mais sobre o The Barcode of Everything® (o código de barras de tudo).

