A Digital Realty adquire a Ascenty

SÃO FRANCISCO, 24 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Digital Realty (Bolsa de Valores de Nova York: DLR), uma importante provedora global de soluções de data center, colocação e interconexão, anunciou hoje que sua subsidiária brasileira, a Stellar Participações Ltda. celebrou um acordo definitivo para adquirir a Ascenty, uma provedora de data centers líder no Brasil, do fundo de private equity Great Hill Partners, em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 1,8 bilhão. Separadamente, a Digital Realty assinou um termo bilateral, independente, de compromisso de capital com a Brookfield Infrastructure, uma afiliada da Brookfield Asset Management, uma das maiores proprietárias e operadoras de ativos de infraestrutura globais, segundo o qual a Brookfield se comprometeu a financiar metade do investimento de capital inicial exigido, atualmente estimado em cerca de US$ 613 milhões, excluindo a participação da Brookfield nos custos da transação, em troca de 49% do total de participações acionárias em uma entidade de joint venture que deverá ser proprietária da Ascenty.

A Digital Realty está posicionada como a principal provedora na região latino-americana de rápido crescimento

Excelente Portfólio de alta qualidade: A Ascenty é a maior provedora de data centers na América Latina com um portfólio de serviços de oito data centers de última geração localizados estrategicamente nas principais regiões metropolitanas brasileiras, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Fortaleza . A maioria das unidades da Ascenty foi projetada e estruturada de acordo com os padrões Tier III, e atende a padrões de instalação e serviço reconhecidos internacionalmente. Graças ao seu portfólio de alta qualidade, a Ascenty atende uma carteira de clientes de grande porte formada principalmente pelas principais provedoras globais de nuvem em hiperescala, sendo que clientes cujas matrizes têm grau de investimento ou classificações de crédito equivalentes respondem por mais de 90% do fluxo de caixa contratual da Ascenty, incluindo locações assinadas, mas ainda não iniciadas, e arrendamentos pendentes de execução, sujeitos a fechamentos ou outras condições. Além disso, os leasings que representam aproximadamente 75% do fluxo de caixa contratual da Ascenty são faturados em dólares norte-americanos, minimizando significativamente a exposição à moeda estrangeira.

A Ascenty é a maior provedora de data centers na América Latina com um portfólio de serviços de oito data centers de última geração localizados estrategicamente nas principais regiões metropolitanas brasileiras, como São Paulo, Campinas, e . A maioria das unidades da Ascenty foi projetada e estruturada de acordo com os padrões Tier III, e atende a padrões de instalação e serviço reconhecidos internacionalmente. Graças ao seu portfólio de alta qualidade, a Ascenty atende uma carteira de clientes de grande porte formada principalmente pelas principais provedoras globais de nuvem em hiperescala, sendo que clientes cujas matrizes têm grau de investimento ou classificações de crédito equivalentes respondem por mais de 90% do fluxo de caixa contratual da Ascenty, incluindo locações assinadas, mas ainda não iniciadas, e arrendamentos pendentes de execução, sujeitos a fechamentos ou outras condições. Além disso, os leasings que representam aproximadamente 75% do fluxo de caixa contratual da Ascenty são faturados em dólares norte-americanos, minimizando significativamente a exposição à moeda estrangeira. Projeção significativa de crescimento integrado: A região latino-americana representa uma oportunidade atraente para o crescimento futuro dos data centers, impulsionada por fatores macro e demográficos positivos, incluindo o crescimento na população em idade ativa e a rápida digitalização. O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de extensão e população, assim como a oitava maior economia em produto interno bruto, e está prestes a se tornar o centro da futura expansão tecnológica da América Latina. A Ascenty conta com uma oportunidade significativa de crescimento através do desenvolvimento futuro no Brasil e está bem posicionada para atender à demanda crescente por meio da expansão em toda a região latino-americana. O portfólio da Ascenty é formado por 106,2 Megawatts de capacidade total planejada, incluindo 39,2 Megawatts de capacidade em serviço atualmente em serviço, 34,0 Megawatts de capacidade em construção e 33,0 Megawatts de capacidade potencial extra. Além disto, a Ascenty dispõe de opções ou leasings em cinco localidades distintas, representando um aumento estimado de 66,5 Megawatts de capacidade potencial de crescimento futuro.

A região latino-americana representa uma oportunidade atraente para o crescimento futuro dos data centers, impulsionada por fatores macro e demográficos positivos, incluindo o crescimento na população em idade ativa e a rápida digitalização. O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de extensão e população, assim como a oitava maior economia em produto interno bruto, e está prestes a se tornar o centro da futura expansão tecnológica da América Latina. A Ascenty conta com uma oportunidade significativa de crescimento através do desenvolvimento futuro no Brasil e está bem posicionada para atender à demanda crescente por meio da expansão em toda a região latino-americana. O portfólio da Ascenty é formado por 106,2 Megawatts de capacidade total planejada, incluindo 39,2 Megawatts de capacidade atualmente em serviço, 34,0 Megawatts de capacidade em construção e 33,0 Megawatts de capacidade potencial extra. Além disto, a Ascenty dispõe de opções ou leasings em cinco localidades distintas, representando um aumento estimado de 66,5 Megawatts de capacidade potencial de crescimento futuro. A rede de fibra proprietária representa vantagem competitiva: A Ascenty fornece soluções de conectividade diferenciadas para seus clientes de data center através de uma rede de fibra óptica proprietária de aproximadamente 4.500 km conectando os principais centros brasileiros de tecnologia, finanças e população de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Fortaleza . O sistema de fibra óptica altamente confiável é propriedade da Ascenty e representa uma importante vantagem competitiva, fornecendo aos clientes acesso direto às principais operadoras de telecomunicação, pontos de troca de tráfego e redes de cabo submarino do Brasil.

A Ascenty fornece soluções de conectividade diferenciadas para seus clientes de data center através de uma rede de fibra óptica proprietária de aproximadamente 4.500 km conectando os principais centros brasileiros de tecnologia, finanças e população de São Paulo, Campinas, e . O sistema de fibra óptica altamente confiável é propriedade da Ascenty e representa uma importante vantagem competitiva, fornecendo aos clientes acesso direto às principais operadoras de telecomunicação, pontos de troca de tráfego e redes de cabo submarino do Brasil. Equipe de gestão experiente: A equipe de gestão da Ascenty continuará atuando e permanecerá responsável pelas operações cotidianas na região. A equipe de gestão da Ascenty é liderada pelo CEO Christopher Torto , que é cofundador da Ascenty e anteriormente havia fundado a Vivax, a segunda maior empresa de TV a cabo no Brasil, que abriu o capital em 2006 e foi vendida em 2007. Além disso, a equipe de gestão da Ascenty está transferindo a maior parte do capital da empresa para as unidades de parceria operacional da Digital Realty e participação na nova joint venture. Torto e a equipe de gestão da Ascenty têm bastante experiência no desenvolvimento e na expansão de empresas na América Latina, e criaram uma importante rede de data center no Brasil.

A equipe de gestão da Ascenty continuará atuando e permanecerá responsável pelas operações cotidianas na região. A equipe de gestão da Ascenty é liderada pelo CEO , que é cofundador da Ascenty e anteriormente havia fundado a Vivax, a segunda maior empresa de TV a cabo no Brasil, que abriu o capital em 2006 e foi vendida em 2007. Além disso, a equipe de gestão da Ascenty está transferindo a maior parte do capital da empresa para as unidades de parceria operacional da Digital Realty e participação na nova joint venture. Torto e a equipe de gestão da Ascenty têm bastante experiência no desenvolvimento e na expansão de empresas na América Latina, e criaram uma importante rede de data center no Brasil. Investimento conjunto com um parceiro experiente: A Brookfield é um importante gestor global de ativos, gerindo mais de US$ 285 bilhões de ativos. A Brookfield investe no Brasil há mais de cem anos e, agora, é um dos maiores investidores do país, gerindo mais de US$ 40 bilhões de ativos, que incluem: mais de 3.500 km de vias pedagiadas; um negócio de logística ferroviária e portuária integrad a s; um sistema de gasoduto de gás natural regulamentado com 2 mil km; 4.200 km de linhas de transmissão de eletricidade (incluindo linhas construídas e a serem construídas); a maior empresa privada de saneamento; e várias propriedades comerciais e de varejo, abrangendo um portfólio de propriedades comerciais de alto nível em São Paulo e Rio de Janeiro . A Digital Realty espera obter muitos benefícios ao investir junto de a um parceiro sofisticado com um longo histórico de investimento na região.

A Brookfield é um importante gestor global de ativos, gerindo mais de bilhões de ativos. A Brookfield investe no Brasil há mais de cem anos e, agora, é um dos maiores investidores do país, gerindo mais de bilhões de ativos, que incluem: mais de 3.500 km de vias pedagiadas; um negócio de logística ferroviária e portuária integrad s; um sistema de gasoduto de gás natural regulamentado com 2 mil km; 4.200 km de linhas de transmissão de eletricidade (incluindo linhas construídas e a serem construídas); a maior empresa privada de saneamento; e várias propriedades comerciais e de varejo, abrangendo um portfólio de propriedades comerciais de alto nível em São Paulo e . A Digital Realty espera obter muitos benefícios ao investir junto a um parceiro sofisticado com um longo histórico de investimento na região. Potencial para economias de custo regionais e benefícios financeiros significativos: Acreditamos que a junção do negócio da Ascenty com a plataforma operacional global da Digital Realty gerará economias de custo significativas, especialmente com relação à criação de uma plataforma operacional regional na América Latina, à gestão da cadeia de suprimentos e aos custos financeiros. O empreendimento é prudentemente financiado com ampla liquidez de linhas de crédito por equivalência patrimonial e investimentos de capital esperados da gestão atual da Ascenty, bem como de um parceiro financeiro sofisticado na Brookfield juntamente com a Digital Realty. É esperado que, inicialmente, a aquisição da Ascenty acarrete uma diluição das métricas financeiras, mas, a médio prazo, deverá representar um acréscimo não só das métricas financeiras, como também da taxa de crescimento a longo prazo da Digital Realty.

"Temos a satisfação de expandir nossa presença global na América Latina e de firmar uma parceria com a equipe de gestão da Ascenty e a Brookfield. Esperamos que esta aquisição promova a aceleração do nosso crescimento ao aprimorar nossa capacidade de oferecer suporte à transformação digital dos nossos clientes no mundo todo", afirmou Bill Stein, CEO da Digital Realty. "Essa transação transformadora representa a execução coerente da nova estratégia de mercado que articulamos no Dia do Investidor que organizamos em dezembro passado, além de nos posicionar imediatamente como líderes de mercado em uma região historicamente carente que está preparada para um rápido crescimento. Também estamos contentes por firmar uma parceria com a Brookfield nesta transação, tirando proveito de sua vasta experiência como investidor e operador regionais. Essa aquisição viabiliza nossa estratégia de adquirir ativos estratégicos e complementares para fortalecer e diversificar o portfólio de data center da Digital Realty, bem como expandir nosso mix de produtos e nossa presença global."

Chris Torto, CEO da Ascenty, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos por nos unir à plataforma global da Digital Realty e firmar uma parceria com a Brookfield para proporcionar aos nossos clientes acesso a uma das maiores redes de data centers interconectados do mundo. Nossa plataforma combinada estará privilegiadamente posicionada para oferecer aos nossos clientes o escopo completo de soluções de data center, além da capacidade de fornecer suporte ao seu crescimento no mundo todo, e mal podemos esperar para trabalhar com as equipes da Digital Realty e da Brookfield para ampliar nossas soluções de data center e conectividade de última geração com o objetivo de responder à demanda em rápido crescimento na região."

Detalhes da transação e impacto financeiro

O preço bruto da compra da Ascenty é de aproximadamente US$ 1,8 bilhão (excluindo-se ajustes contratuais do preço de compra, despesas com a transação, impostos e possíveis oscilações monetárias), além de cerca de US$ 425 milhões de dispêndios com ativos fixos para financiar a conclusão do desenvolvimento de data centers que estão sendo construídos atualmente e estruturar uma capacidade adicional para atender à demanda dos clientes a curto prazo. Os US$ 2,25 bilhões do capital total estimado investido representam um múltiplo de aproximadamente 15,0 – 15,5 vezes o EBITDA estabilizado subscrito futuro.

Espera-se que a transação esteja concluída no quarto trimestre de 2018 e estará sujeita às condições de fechamento habituais. O acordo da Digital Realty com a Brookfield está sujeito a determinadas condições de fechamento e espera-se que seja concluído no quarto trimestre de 2018.

Após a consumação da transação, a Ascenty entrará em uma linha de crédito rotativo de US$ 50 milhões, uma linha de empréstimo a prazo de até US$ 650 milhões e uma linha de empréstimo a prazo com carência de US$ 75 milhões, sendo que todas as linhas têm garantia de penhor cedular em primeiro grau de preferência. O Citi, o ING e o Natixis estão atuando como agentes líderes e coordenadores solidários nestas linhas.

O BofA Merrill Lynch está atuando como consultor financeiro da Digital Realty e o Latham & Watkins LLP está atuando como assessor jurídico da Digital Realty em relação à aquisição pendente. O DH Capital está atuando como consultor financeiro e o Choate, Hall & Stewart LLP está atuando como assessor jurídico da Ascenty em relação à transação pendente.

Para obter mais informações

Andrew P. Power

Diretor financeiro

Digital Realty

+1 (415) 738-6500

Relações com investidores

John J. Stewart / Maria S. Lukens

Relações com investidores

Digital Realty

+1 (415) 738-6500

Solicitações da imprensa

John Christiansen / Scott Lindlaw / Lindsay Andrews

Sard Verbinnen & Co.

+1 (415) 618-8750

Sobre a Digital Realty

A Digital Realty oferece suporte às estratégias de data center, colocação e interconexão de mais de 2.300 empresas através de seu portfólio de redes seguras de data centers localizados em toda a América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. Os clientes da Digital Realty incluem empresas nacionais e multinacionais de todos os portes, abrangendo de serviços de nuvem e tecnologia da informação, comunicações e redes sociais a serviços financeiros, manufatura, energia, saúde e bens de consumo. https://www.digitalrealty.com/

Sobre a Ascenty

A Ascenty é a maior provedora de data centers da América Latina com catorze data centers em operação e/ou em desenvolvimento. A empresa foi fundada em 2010 e tem se concentrado na construção e na operação de data centers de nível internacional, atendendo as maiores empresas de tecnologia do mundo. Os data centers da empresa são interconectados por redes de fibra óptica proprietárias que se estendem por mais de 4.500 km de comprimento . Para obter mais informações sobre a Ascenty, acesse: www.ascenty.com.

Declaração sobre projeções

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que se baseiam nas expectativas atuais, previsões e hipóteses, e que envolvem riscos e incertezas que poderão fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes, incluindo declarações relacionadas a: nossas perspectivas econômicas; conclusão e cronograma da nossa aquisição da Ascenty, e da proposta de joint venture com a Brookfield; os benefícios e resultados esperados da nossa aquisição da Ascenty e da proposta de joint venture com a Brookfield; e a obtenção dos resultados considerados na determinação do múltiplo do EBITDA estabilizado para a aquisição da Ascenty. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, o seguinte: redução na demanda de data center ou diminuições nos gastos com tecnologia da informação; diminuição nas taxas de locação, aumento dos custos operacionais ou aumento das taxas de desocupação; aumento da concorrência ou oferta disponível de espaço de data center; a adequação dos nossos data centers e da infraestrutura dos data centers, atrasos ou interrupções na conectividade ou disponibilidade de energia, ou falhas ou violações dos nossos serviços ou da nossa infraestrutura física e de segurança da informação; nossa dependência de clientes importantes, falência ou insolvência de um cliente importante ou de um número significativo de clientes menores, ou inadimplências ou não renovação de leasings pelos clientes; violações das nossas obrigações ou restrições de acordo com nossos contratos com nossos clientes; nossa incapacidade de desenvolver e alocar com êxito novas propriedades e espaços de desenvolvimento, e atrasos ou custos inesperados no desenvolvimento de propriedades; o impacto das condições econômicas, de crédito e de mercado globais e locais atuais; nossa incapacidade de reter espaços de data center que locamos ou sublocamos de terceiros; dificuldade na aquisição ou operação de propriedades em jurisdições estrangeiras; nossa incapacidade de obter as vantagens pretendidas ou interrupções em nossos planos e operações ou obrigações desconhecidas ou contingentes relacionadas às nossas aquisições recentes; nossa incapacidade de integrar e operar com êxito propriedades ou negócios adquiridos ou desenvolvidos; dificuldades na identificação de propriedades para adquirir e concluir aquisições; riscos relacionados a investimentos em joint ventures, inclusive como resultado da nossa falta de controle de tais investimentos; riscos associados ao uso de dívidas para financiar nossas atividades comerciais, incluindo refinanciamento e riscos de taxas de juros, nossa incapacidade de saldar a dívida no vencimento, mudanças adversas em nossas classificações de crédito ou nossa violação de acordos ou outros termos contidos em nossas linhas de empréstimos e contratos; nossa incapacidade de obter financiamento necessário para dívidas e capital, e nossa dependência de fontes externas de capital; oscilações no mercado financeiro e mudanças nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras; desenvolvimentos econômicos ou imobiliários adversos em nossa indústria ou nos setores das indústrias para os quais vendemos, incluindo riscos relacionados à depreciação de avaliações imobiliárias e taxas de depreciação e fundo de comércio e outras taxas de depreciação de ativos intangíveis; nossa incapacidade de gerenciar nosso crescimento com eficiência; prejuízos que excedem a cobertura do nosso seguro; obrigações ambientais e riscos relacionados a desastres naturais; nossa incapacidade de cumprir normas e regulamentações aplicáveis à nossa empresa; nossa incapacidade de manter nosso status como REIT (real estate investment trust, fundo de investimentos imobiliários) para fins tributários de impostos federais; a incapacidade da nossa parceria operacional de se qualificar como uma parceria para fins tributários de impostos federais; restrições relacionadas à nossa capacidade de desempenhar determinadas atividades comerciais; e mudanças nas leis e regulamentações municipais, estaduais, federais e internacionais, incluindo aquelas relacionadas à tributação, a leis imobiliárias e de zoneamento, e aumentos nas taxas de impostos sobre propriedades. Para obter uma lista mais abrangente e a descrição de tais riscos e incertezas, consulte os relatórios e outros documentos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, incluindo o relatório anual da empresa no formulário 10-K em relação ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2017, e relatórios trimestrais no formulário 10-Q referentes aos trimestres encerrados em 31 de março de 2018 e 30 de junho de 2018. A empresa se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

FONTE Digital Realty

Related Links

http://www.digitalrealtytrust.com