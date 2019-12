A diretora executiva da Fundação Bill & Melinda Gates, Sue Desmond-Hellmann, renunciará, e Mark Suzman, executivo de longa data da Fundação, foi nomeado para o cargo

SEATTLE, 6 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Sue Desmond-Hellmann, diretora executiva da Fundação Bill & Melinda Gates, está deixando o cargo depois de mais de cinco anos. Bill e Melinda Gates indicaram Mark Suzman, o presidente de políticas globais e advocacy e diretor de estratégias da Fundação para assumir o cargo. Mark, que se juntou à fundação em 2007, assumirá o novo cargo no dia 1º de fevereiro de 2020.

Sue Desmond-Hellmann decidiu se afastar do trabalho de dedicação exclusiva ao concluir que não podia atender adequadamente às demandas do cargo e cuidar de sua própria saúde e das necessidades da família.

"Sem dúvida, esta foi a decisão mais difícil da minha carreira", disse ela. "Mas senti que não podia mais ser a diretora executiva que a fundação precisa e merece neste momento fundamental".

Bill e Melinda Gates elogiaram a liderança de Sue Desmond-Hellmann e expressaram gratidão pelo seu trabalho, liderando a fundação rumo ao seu 20º ano.

"Sue agregou um conjunto incrível de características à fundação: conhecimento científico, habilidades comprovadas de liderança, paixão por construir uma sólida cultura interna e, acima de tudo, dedicação à missão de tornar o mundo um lugar mais saudável e igualitário", disse Melinda Gates. "Quer estivéssemos participando de uma conferência em Seattle ou passando tempo no sul da África com agricultores, fui sempre grata à sua perspectiva e parceria. Nossa fundação é melhor pelo fato de Sue ter vindo para cá há cinco anos, e desejo a ela e sua família o melhor. Quando decidiu se afastar do cargo, sentimos que tivemos sorte de termos uma parceria tão validada e confiável quanto Mark pronto para assumir esse papel. O conhecimento de Mark sobre o ambiente externo de políticas e advocacy, seu profundo entendimento das nossas prioridades programáticas e seu compromisso pessoal com o combate à desigualdade são apenas alguns dos motivos que nos entusiasmam por ele ser o próximo diretor executivo da fundação. Depois de trabalhar em estreita colaboração com Mark por mais de uma década, sabemos o que ele é um ponto forte da fundação, e estou ansiosa para ver tudo o que ele fará nos próximos anos".

Sue Desmond-Hellmann se uniu à fundação em 2014, depois de atuar como chanceler da Universidade da Califórnia em San Francisco (UCSF). Oncologista, Sue tratou e pesquisou o câncer relacionado à Aids em São Francisco e Uganda, na década de 1980 e no início da década de 90, e liderou o desenvolvimento do primeiro medicamento contra o câncer de mama direcionado a genes, Herceptin, quando foi presidente da Genentech. Durante seu mandato na fundação, ela supervisionou a criação do Instituto Gates de Pesquisas Médicas, a primeira organização de biotecnologia sem fins lucrativos do mundo, bem como o lançamento da estratégia de investimento em mobilidade econômica e oportunidade nos Estados Unidos. Ela também é copresidente da Comissão de Valor Pós-secundário, sobre como calcular o retorno sobre o investimento em faculdade, especialmente para estudantes de baixa renda. Uma característica marcante de seu mandato foi seu foco na importância da gestão e do planejamento sucessório. Ela fortaleceu a autoridade, a responsabilidade e as práticas de tomada de decisão das equipes de liderança da fundação e voltou-se para melhorar a cultura, diversidade, equidade e inclusão.

"O compromisso de Sue com a inovação e a melhoria contínua na fundação será apenas uma parte de seu legado duradouro", disse Bill Gates. "Sua extraordinária liderança nos últimos cinco anos e meio testemunhou o lançamento do Instituto Gates de Pesquisas Médicas e a expansão do nosso trabalho de analisar a pobreza e a mobilidade econômica nos Estados Unidos, entre muitas outras conquistas. Quero agradecer pessoalmente à Sue por sua dedicação e desejar-lhe o melhor neste momento em que ela se afasta para dar atenção à sua saúde e família. Por mais difícil que seja nos despedirmos dela, temos a satisfação de dar as boas-vindas a Mark Suzman no cargo de diretor executivo. Mark é consultor de confiança dos nossos programas e parceiros há mais de 12 anos. Ao concluirmos a segunda década de trabalho da fundação em saúde e educação globais, nunca estive tão otimista com a oportunidade de melhorar a vida dos mais pobres no mundo. Estou ansioso para trabalhar em parceria com Mark".

Nascido na África do Sul, Mark se juntou à fundação em 2007, no cargo de diretor de políticas e advocacy de desenvolvimento global, tornando-se presidente de políticas globais e advocacy, em 2012, e assumindo as responsabilidades adicionais como primeiro diretor de estratégias da fundação em 2016. Nesse cargo, ajudou a construir e gerenciar a crescente presença global da fundação na Europa, África, Índia e China, além de supervisionar todas as relações governamentais, parcerias filantrópicas e comunicações estratégicas nos Estados Unidos e no mundo. No cargo de diretor de estratégias, liderou a reformulação da abordagem da fundação para desenvolver e mensurar as prioridades estratégicas.

Antes de ingressar na fundação, Mark teve vários cargos nas Nações Unidas, entre eles, foi consultor sênior de políticas e comunicações estratégicas, no Gabinete do Secretário Geral Kofi Annan, e diretor de políticas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Anteriormente, foi correspondente do Financial Times, trabalhando em Joanesburgo, Londres e Washington DC. Mark tem doutorado em relações internacionais pela Universidade de Oxford, onde foi bolsista da Rhodes.

"É uma incrível honra e privilégio liderar a Fundação Gates", disse Mark Suzman. "Sou profundamente grato ao Bill e à Melinda, por acreditarem em mim, e à Sue, por sua liderança dedicada e sólida mentoria ao longo dos últimos cinco anos. Ao olhar para o futuro, fico emocionado e empolgado com a oportunidade de progredir na nossa importante missão de ajudar a garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de ter vida saudável e produtiva".

Sue Desmond-Hellmann foi a terceira diretora executiva da fundação, depois de Jeff Raikes e Patty Stonesifer.

Sobre a Fundação Bill & Melinda Gates

Orientada pela crença de que toda vida tem igual valor, a Fundação Bill & Melinda Gates trabalha para ajudar todas as pessoas a terem vida saudável e produtiva. Nos países em desenvolvimento, o objetivo é melhorar a saúde da população e dar-lhes a chance de sair da fome e da extrema pobreza. Nos Estados Unidos, busca garantir que todas as pessoas, principalmente aquelas com menos recursos, tenham acesso às oportunidades necessárias para ter êxito na escola e na vida. Com sede em Seattle, Washington, a fundação é liderada pela diretora executiva Sue Desmond-Hellmann e pelo copresidente William H. Gates Sênior, sob a direção de Bill e Melinda Gates e Warren Buffett.

Fundação Bill e Melinda Gates

206-709-3400

media@gatesfoundation.org

FONTE Bill & Melinda Gates Foundation

SOURCE Bill & Melinda Gates Foundation