A Dole aproveita o sol para chegar mais perto de sua promessa de carbono neutro

O CEO da Dole Asia Holdings, Yutaka Yamamura diz que a parceria com a Symbior Solar, um líder reconhecido em energia renovável, é um passo importante para o compromisso da Dole para chegar ao carbono neutro em suas operações até 2030, um objetivo-chave que consta da Promessa Dole feita em junho deste ano.

"Nossa Promessa de clima é obter 100% de energia renovável para nossas instalações de processamento e para reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa a 50% em relação aos níveis de 2019. Nosso contrato para a instalação nas Filipinas, combinado com a instalação existente na Tailândia, permitirá que atinjamos a redução em emissões de mais de 100.000 mt equivalente de CO2 (volume cumulativo no período do contrato). Este é um exemplo bastante tangível de nosso trabalho com parceiros na cadeia de valor para reduzir as nossas emissões."

A parceria com a Symbior Solar permite à Dole celebrar um novo contrato de fornecimento de energia por 15 anos, na sequência de seu compromisso anterior na Tailândia.

No total, a Dole poderá obter mais de 10.000 MWh por ano das duas instalações enquanto atinge a redução nas emissões.

Masazumi Nishikage, COO da Dole Asia Holdings, disse, "Estamos em um negócio que depende de condições climáticas favoráveis nas regiões em que operamos. Nossas fazendas e plantações contribuem para alimentar a crescente população global, portanto para nós faz sentido focar na diminuição do impacto da mudança climática o máximo possível. Esta recente parceria reflete nossa abordagem holística da Promessa Dole, enquanto continuamos ainda a focar em práticas regenerativas com o objetivo de melhorar a matéria orgânica e a biodiversidade do solo, bem como perda de alimentos, a gestão de resíduos e a melhoria do ciclo da água em um mundo onde as áreas de estresse hídrico irão cada vez mais se tornar a norma."

Sobre a Promessa Dole

Em junho de 2020, a Dole Asia Holdings anunciou a Promessa Dole, com seus três pilares em torno da nutrição, sustentabilidade e a criação de valor compartilhado.

Melhor para as pessoas: Acesso à nutrição sustentável para 1 bilhão de pessoas até 2025, em direção a zero açúcar processado em todos os produtos Dole até 2025.

Melhor para o planeta: zero perda de frutas das fazendas da Dole para os mercados até 2025, zero embalagem de plástico de origem fóssil até 2025, zero emissão líquida de carbono nas operações da Dole até 2030

Melhor para todas as partes interessadas: A Dole continuará a impactar positivamente todos os fazendeiros, comunidades e pessoas que trabalham para a Dole – por meio de seu comprometimento com igualdade de oportunidades, salários adequados e um nível sempre crescente de segurança, nutrição e bem-estar. A empresa também procura favorecer os direitos humanos nas operações diretas e cadeias de suprimentos ao construir uma cultura de transparência e responsabilização.

