A Dole avança em direção à meta de desperdício zero conforme as folhas reaproveitadas do abacaxi chegam às marcas de estilo de vida globais

SINGAPURA, 21 de julho de 2021 /PRNewswire/-- A Dole Sunshine Company anunciou hoje sua parceria com a Ananas Anam, a empresa sediada em Londres responsável pela Piñatex®, uma alternativa inovadora, vegana e natural ao couro feita com fibras de folha de abacaxi de origem sustentável. Por meio da coleta e extração de fibras das folhas do abacaxi de suas fazendas nas Filipinas, uma das maiores plantações de abacaxi do mundo, a Dole não está apenas dando mais um passo em direção à sua promessa de perda zero de frutas até 2025, mas também está contribuindo para um mundo no qual as alternativas de materiais sustentáveis estão se tornando cada vez mais importantes conforme marcas globais de estilo de vida buscam essas alternativas para seus produtos.

A Dole, que lançou sua promessa de seis pontos em junho de 2020, está comprometida em causar um impacto imediato e duradouro em relação ao desperdício de alimentos, eliminando o consumo de açúcar processado e plásticos e melhorando o acesso à nutrição em todo o mundo. Além da sua parceria com Ananas Anam, a Dole está trabalhando para desenvolver uma economia mais circular e procurando novas soluções de embalagem para os seus produtos com o objetivo de reduzir não apenas o desperdício de alimentos, mas o uso de plástico em geral.

"Na Dole, acreditamos que o objetivo e, portanto, nossa promessa, deve permear tudo o que fazemos para enfrentar diretamente esses desafios globais. Abordar o desperdício de alimentos é absolutamente importante para nós, uma vez que isso está ligado à nossa empresa e às nossas vidas de várias maneiras", disse Pier-Luigi Sigismondi, presidente global da Dole Sunshine Company. "Acredito que para criar soluções tangíveis e mudanças sistêmicas reais para enfrentar esse problema precisamos convergir nosso propósito com criatividade, inovação e tecnologia. Nossa parceria com a Ananas Anam, juntamente com o uso global dessa inovação por marcas de estilo de vida realmente dá vida a essa convergência de uma nova maneira."

Por meio dessa parceria, a Piñatex® da Ananas Anam é produzida com fibras extraídas das folhas de abacaxi colhidas pela Dole, que, quando secas e processadas, criam uma malha não tecido e formam a base do material sustentável. O uso da fibra das folhas do abacaxi também oferece a oportunidade de criar uma indústria comercial escalável para o desenvolvimento de comunidades agrícolas e para a melhoria dos meios de vida de pequenas cooperativas/agricultores. Veja o vídeo da parceria aqui.

"Na Ananas Anam, nosso objetivo é enfrentar os desafios da nossa era por meio do desenvolvimento de produtos inovadores nos quais o sucesso comercial é integrado e promove o desenvolvimento social, ecológico e cultural. Ao nos conectarmos em um nível profundo com as pessoas com quem trabalhamos, desenvolvemos ecossistemas que são unidos e crescem simbioticamente juntos para gerar mudanças positivas no mundo", disse a Dra. Carmen Hijosa, fundadora e diretora de inovação e criatividade da Ananas Anam.

"Por meio de nossa parceria com a Dole, nossa entidade nas Filipinas terá acesso a um volume muito maior de fibras de folha de abacaxi para atender à crescente demanda por Piñatex® não somente na moda, mas também nos setores de estofados e automotivo. Trabalhar em estreita colaboração com as equipes da Dole em campo nos ajudará a criar um impacto social positivo mais amplo entre as comunidades agrícolas e a reduzir continuamente nossa pegada ambiental por meio da valorização de resíduos em escala", disse Melanie Broye-Engelkes, CEO da Ananas Anam.

A Piñatex® foi usada por marcas globais de estilo de vida, incluindo Nike, Hugo Boss, H&M, Paul Smith e pelo hotel Hilton London Bankside, na primeira suíte vegana do mundo.

Sobre a Ananas Anam

A Ananas Anam, com sede em Londres, é uma empresa certificada pela B-Corp™, responsável pelo desenvolvimento de têxteis inovadores à base de plantas que estão agitando o mundo dos materiais da moda e liderando o caminho em sustentabilidade. Sua abordagem pioneira e seu modelo de negócios progressivo são impulsionados pelo pensamento criativo, buscando novas tecnologias engenhosas e mostrando que ética e negócios podem ser combinados com sucesso. O desejo instintivo e sincero da Ananas Anam é proteger e cultivar, construindo assim um futuro melhor para as pessoas e para o planeta.

https://www.ananas-anam.com

Sobre a Dole Sunshine Company

O nome Dole Sunshine Company é utilizado para representar os interesses e esforços globais combinados da Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods e Dole Asia Fresh. A Dole Sunshine Company não é uma entidade comercial real e não opera como tal em nenhum país ou região. Para mais informações sobre a Dole Sunshine Company, acesse DoleSunshine.com ou SunshineForAll.com/en/blog.

