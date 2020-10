A Dole Worldwide Packaged Foods nomeia a dra. Lara Ramdin como diretora de inovação

A Dra. Ramdin, que ficará sediada no campus Westlake Village da Dole, Califórnia, EUA, tem um extenso histórico global em P&D, desenvolvimento de produtos e inovação em organizações líderes, incluindo Unilever, Estee Lauder e Molson Coors Beverages Company. Após ter estudado biologia aplicada na Universidade de Cardiff, a dra. Ramdin obteve o doutorado em imunologia na Universidade de Southampton antes de assumir cargos de liderança em P&D/inovação corporativa e, mais tarde, como consultora de pequenas empresas e start-ups. A Dra. Ramdin é uma inovadora apaixonada, uma profissional e instrutora de design thinking que acredita no uso da empatia para desbloquear soluções exclusivas. Ela é uma forte defensora das mulheres jovens em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), que exerce através de seus papéis de mentora nas organizações The Girls' Network e 1MMentors e como diretora de patrocínio e membro do conselho da organização sem fins lucrativos Irish Film London.

Pier Luigi Sigismondi, presidente da Dole Packaged Foods, LLC, disse hoje que a nomeação da Dra. Ramdin destaca o compromisso da Dole em construir uma empresa de bem-estar e nutrição duradoura e icônica, capaz de enfrentar os muitos desafios do ambiente incerto atual.

"Agora, mais do que nunca, devemos buscar o desenvolvimento de novas soluções e abordagens para a crescente demanda por alimentos saudáveis e acessíveis que irão nutrir as gerações atuais e futuras. Lara construiu uma reputação invejável como uma inovadora estratégica, capaz de desafiar o pensamento estabelecido para abrir novas oportunidades e produtos. Em um momento em que buscamos reduzir o desperdício de alimentos, atingir mais consumidores com produtos nutritivos e eliminar embalagens de base fóssil, seu talento e histórico trarão energia adicional e foco para nosso esforço de inovação."

A dra. Ramdin, que se reportará diretamente ao sr. Sigismondi como um membro chave de sua equipe de liderança central, diz que está muito satisfeita por se juntar à Dole e poder contribuir para uma missão significativa, como nutrição sustentável/desperdício zero, e ser a força motriz de inovação necessária nessas áreas.

"Admiro os valores e a determinação da Dole em construir marcas que beneficiem as pessoas e o planeta, ao mesmo tempo que criam retornos sustentáveis para todas as suas partes interessadas. Estou particularmente entusiasmada com a agenda de inovação e com o compromisso da Dole (e de Pier Luigi) nesse sentido. Estou me preparando para ajudar a empresa a alcançar o seu propósito e visão", disse a dra. Ramdin.

O sr. Sigismondi também observa que a nomeação da dra. Ramdin segue o estabelecimento de uma equipe de liderança feminina no desenvolvimento dos produtos e de categorias, a qual trabalhará em estreita colaboração com a dra. Ramdin. Kimberly Galante assumiu uma função de Desenvolvimento de Produto Global e Peewee Dizon a liderança de Desenvolvimento de Categoria Global, enquanto o sr. Sigismondi reúne equipes de liderança importantes para cumprir a Promessa da Dole lançada no início deste ano.

A Dole Packaged Foods, LLC é líder mundial em cultivo, abastecimento, distribuição e comercialização de frutas e lanches saudáveis. A Dole comercializa uma linha completa de frutas embaladas que dispensam refrigeração, frutas congeladas, frutas secas e sucos. Em todas as suas operações, a empresa se concentra em quatro pilares de sustentabilidade: gerenciamento da água, pegada de carbono, conservação do solo e redução de resíduos. Para obter informações adicionais, acesse dolesunshine.com ou sunshineforall.com

