A easyMarkets Integra-se com a TradingView

Estamos muito entusiasmados em oferecer aos nossos clientes mais uma plataforma de negociação, especialmente uma tão robusta como a TradingView. Esta integração também nos torna uma das poucas corretoras na indústria a oferecer aos nossos clientes uma escolha de quatro ambientes para negociar. A easyMarkets tem estado sempre à frente da inovação e uma ávida adotante precoce, tenho a certeza de que esta última oferta nos tornará ainda mais competitivos, ao mesmo tempo que dará aos nossos clientes outra nova plataforma excelente para negociar.

Quando utiliza a sua Conta easyMarkets na TradingView combina as condições líderes da indústria da easyMarkets, negociação regulada e spreads fixos reduzidos, com uma rede social para negociadores, gráficos e análises avançadas.

Benefícios e Recursos da easyMarkets na TradingView

Benefícios da easyMarkets Recursos da TradingView · Sem Derrapagem nas ordens delimite · Spreads Fixos Reduzidos · Proteção de Saldo Negativo · Apoio ao Cliente de Elevada Qualificação · Licenciado e Regulado · Sem Taxas Ocultas ou Comissões · Integração Perfeita - Fecho de negociações abertas na TradingView com a app da easyMarkets ou na plataforma web da easyMarkets · Rede Social para Negociadores. Partilhe as suas negociações, estratégias e ideias com outros negociadores · Gráficos Avançados. Personalize os seus gráficos com uma extensa escolha de sobreposições e indicadores · Perspetivas de Mercado Profundas. Aceda a análises e gráficos baseados na web em tempo real.

As condições da easyMarkets não só oferecem aos negociadores a segurança de negociar com uma corretora regulada e bem estabelecida, mas também transparência nos preços. Nenhuma derrapagem nas ordens de limite significa que pode ter a certeza de que a execução do seu limite de perda ou meta de lucro acontecerá ao preço que pretendia. Isto protege-o de custos adicionais ou perdas devidas à execução da sua ordem a uma taxa superior ou inferior. Os spreads fixos reduzidos nunca mudam durante as ordens de negociação, primeiro ajudando-o a evitar spreads inflacionados durante a volatilidade e, segundo, permitindo-lhe calcular os seus custos com antecedência. Completando a sua garantia de transparência de preços, a easyMarkets nunca cobra comissões, financiamento ou taxas ocultas.

Sobre a easyMarkets

Desde a sua fundação em 2001 (como Easy Forex) a easyMarkets tem-se focado em oferecer aos seus clientes segurança, condições competitivas e acesso conveniente aos mercados globais. É por isso que as nossas ofertas de produtos e serviços estão em contínua expansão. No ano passado, adicionámos múltiplos instrumentos, incluindo novas ações e criptomoedas.

FONTE easyMarkets

