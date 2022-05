A easyMarkets lança MT5 com spreads variáveis

Nós acreditamos que ao lançar esse novo recurso, vamos facilitar ainda mais o trading para nossos clientes, permitindo que você possa escolher entre spreads variáveis ou fixos, ou ambos, se preferir — todos disponíveis no mesmo ecossistema. Nossa missão é e sempre foi oferecer aos traders uma experiência líder no setor, por isso desenvolvemos incansavelmente e lançamos atualizações nos serviços, produtos e plataformas que oferecemos. Também estamos constantemente adicionando à lista de ações e outros instrumentos em todas as nossas plataformas, incluindo MT5.