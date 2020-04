TEL AVIV, Israel, 13 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Elementor venceu a rodada do campeonato do 5o. Plugin Madness Anual da WPEngine e foi coroada como 'rei dos plugins do WordPress'. Plugin Madness é uma competição no estilo grupos que começa com 64 plugins indicados (entre 55.000 plugins do WordPress) divididos em quatro grupos: Comércio Eletrônico, Manutenção, Otimização e Marketing.

A Elementor é nomeada rei de 2020 do desafio do WordPress

Os plugins são divididos em grupos e os apoiadores de cada plugin votam em seu favorito. A competição começou no início de março e se encerrou hoje com a Elementor anunciada como a campeã de 2020 contra o Custom Post Type Extended, um plugin que ajuda com o processo de postagens.

Antes de chegar à rodada do campeonato, a Elementor superou cinco competidores diferentes. Na primeira rodada eles venceram a Wordfence, que fornece proteção contra malware para os sites do WordPress. A segunda rodada foi contra a All-In-One WP Migration, que permite que os usuários importem sites antigos do WordPress para substituírem ou apoiarem novos sites. A terceira rodada apresentou a Advanced Custom Fields como competidora, esse plugin proporciona aos usuários a habilidade de tomar o controle de seus campos personalizados e editar as telas. Na quarta rodada, a Elementor competiu com a Defender, outro site de cibersegurança do WordPress. As semifinais deixaram a Elementor frente a frente com outro dos grandes nomes do WordPress, a WooCommerce, uma desenvolvedora de lojas on-line. A Elementor venceu com 82% dos votos.

Yoni Luksenberg, CEO da Elementor, expressou orgulho por sua vitória repetida, dizendo, "Acreditamos em nosso produto, e se os últimos dois anos são uma indicação, a comunidade do WordPress também é - a quem queremos agradecer por seu apoio. Apesar de termos enfrentado dura competição e plugins de alta qualidade, a Elementor fornece uma exclusiva experiência única a qual é impossível igualar".

A Elementor também anunciou recentemente o lançamento antecipado de sua rede Experts, a qual capacita os membros de sua comunidade global, habilitando-os a colaborarem e aumentarem seus negócios através do compartilhamento de seus portfólios e serviços com os pares da Elementor em 152 países. A rede recebeu forte feedback inicial de usuários globais os quais já fecharam negociações através das conexões feitas na plataforma.

Sobre a Elementor

A Elementor é a principal plataforma de desenvolvimento de websites em WordPress. Servindo acima de 4,5 milhões de websites, a Elementor atende uma base de clientes de rápido crescimento e composta por profissionais da web incluindo desenvolvedores, designers e marqueteiros da web em 152 mercados, e orgulha-se por ter um website novo criado a cada 10 segundos em sua plataforma de código aberto. A missão da Elementor é simplificar radicalmente o desenvolvimento na web, capacitando agências e profissionais da web a liberar sua criatividade e seu potencial de negócios. Para mais informações visite o endereço www.elementor.com ou siga-nos no Facebook.

