A Embassy Office Parks REIT anuncia os resultados do segundo trimestre do AF 2019/20, informa outro sólido trimestre de contratos de aluguel e distribuição trimestral de 4.630 milhões de rúpias

BENGALURU, Índia, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ("Embassy REIT"), a primeira sociedade de investimentos imobiliários por cota (REIT) listada na Índia e a maior da Ásia por área, relatou hoje os resultados do primeiro trimestre, finalizado no dia 30 de setembro de 2019.

Ao comentar os resultados, Michael Holland, diretor executivo da Embassy REIT, disse: "Temos a satisfação de relatar outro sólido trimestre de desempenho e distribuições aos nossos detentores de unidades de participação, pelo nosso compromisso inerente de fornecer soluções espaciais de alto nível para ocupantes globais. Empresas do mundo todo continuam procurando funcionários altamente instruídos, qualificados e voltados para a tecnologia a custo razoável, o que continua a impulsionar a demanda constante por escritórios indianos e pelo nosso portfólio. Agora, o nosso foco está voltado para dar seguimento ao sólido desempenho no segundo semestre do exercício".

Distribuição

Na reunião realizada hoje, a diretoria do Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("EOPMSPL"), gestora da Embassy REIT, declarou distribuição trimestral de 4.630 milhões de rúpias ou 6,00 rúpias por unidade para o segundo trimestre do AF2020. Com isso, a distribuição acumulada para a primeira metade do AF2020 totalizou 8.797 milhões de rúpias ou 11,4 rúpias por unidade. A data de registro para a distribuição do segundo trimestre do AF2020 é 19 de novembro de 2019, e será paga até 26 de novembro de 2019.

Destaques financeiros

A receita operacional do segundo trimestre do AF2020 cresceu 15% ano a ano, para 5.206 milhões de rúpias e cresceu cumulativamente em 17% ano a ano na primeira metade do AF2020.

A receita operacional líquida do segundo trimestre do AF2020 cresceu 16% ano a ano, para 4.384 milhões de rúpias e cresceu cumulativamente em 18% ano a ano na primeira metade do AF2020.

A margem da receita operacional líquida para o segundo trimestre do AF2020 e a primeira metade do AF2020 foi de 84%.

Balanço patrimonial conservador com dívida líquida em relação ao TEV em 11%, em 30 de setembro de 2019.

Destaques das atividades comerciais

A ocupação da carteira aumentou para 94,7%, em 30 de setembro de 2019, representando aumento de 100 pontos base ano a ano.

Os novos contratos de aluguel durante o segundo trimestre do AF2020 foram de 55.300 m 2 , com outros mais de 46.400 m 2 já alinhados.

, com outros mais de 46.400 m já alinhados. Os novos contratos de aluguel acumulados na primeira metade do AF2020 ficaram em cerca de 111.500 m 2 , com spread de marcação a mercado de 67%, em cerca de 83.600 m 2 de renovações de contratos no acumulado do ano até o momento.

, com spread de marcação a mercado de 67%, em cerca de 83.600 m de renovações de contratos no acumulado do ano até o momento. Projetos de desenvolvimento de escritório de curto prazo, totalizando 130.000 m2 estão dois trimestres à frente da data de entrega planejada, com 23% dos contratos de aluguel já assinados e outros cerca de 37.000 m2 para saírem.

Vikaash Khdloya, vice-presidente executivo e diretor de operações da Embassy REIT, disse: "Nossa atividade robusta de leasing reflete a escala e a qualidade dos nossos negócios e os sólidos fundamentos contínuos do mercado. Nosso programa de desenvolvimento está adiantado e estamos bem capitalizados para financiar futuras oportunidades de crescimento inorgânico".

Materiais para o investidor e detalhes da conferência telefônica trimestral do investidor

A Embassy REIT divulgou um pacote de informações sobre os resultados e desempenhos trimestrais, que inclui (i) demonstrativos financeiros condensados independentes e consolidados do trimestre e do semestre findos no dia 30 de setembro de 2019; (ii) uma apresentação do investidor, abrangendo os resultados do 2º trimestre de 2020; e (iii) um livro de informações operacionais e financeiras complementares, segundo as melhores práticas de relatórios das REITs globais. Todos esses materiais estão disponíveis na seção de Relações com investidores, do site da REIT: http://ir.embassyofficeparks.com.

A Embassy REIT fará uma teleconferência no dia 11 de novembro de 2019, às 18h:30m, no horário padrão da Índia, para discutir os resultados do segundo trimestre do AF2020. A gravação da teleconferência estará disponível até o dia 26 de novembro de 2019, na seção de Relações com investidores do site da REIT: http://ir.embassyofficeparks.com.

Isenção de responsabilidade

Este comunicado à imprensa foi preparado apenas para fins de informações gerais. As informações contidas neste documento são baseadas em informações e estimativas de gestão. Somente são atuais a partir desta data, não tendo sido verificadas de forma independente e podendo estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("a gestora") e a Embassy REIT não fazem nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, em referência, e não aceitam responsabilidades com relação à integridade e legitimidade do conteúdo do conteúdo deste documento. Cada destinatário será o único responsável por sua própria avaliação do mercado e pela posição de mercado da Embassy REIT.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, que são declarações que envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais, as condições financeiras, o desempenho, as realizações ou os resultados do setor sejam significativamente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Considerando esses riscos, incertezas e outros fatores, os destinatários deste comunicado de imprensa são advertidos a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas. A empresa gestora não assume nenhuma responsabilidade de alterar ou atualizar declarações prospectivas.

Este comunicado à imprensa contém certas medidas financeiras que não são determinadas com base nos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos (GAAP), nos Padrões Indianos de Contabilidade (Ind-AS) ou em quaisquer outros princípios contábeis internacionalmente aceitos, e o destinatário não deve entender esses itens como alternativa aos resultados financeiros históricos ou outros indicadores do fluxo de caixa da Embassy REIT, com base no Ind-AS ou nas Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS). Essas medidas financeiras não baseadas no GAAP, conforme definidas pela gestora, podem não ser comparáveis às medidas com título semelhante, apresentadas por outras REITs, devido a diferenças na maneira como as medidas financeiras não baseadas no GAAP são calculadas. Embora as medidas financeiras não baseadas no GAAP sejam usadas pela gestora para avaliar a posição financeira, os resultados financeiros e a liquidez da Embassy REIT, e esses tipos de medidas sejam comumente usadas pelos investidores, elas têm limitações importantes como ferramentas analíticas, não devendo ser consideradas isoladamente ou como substitutas da análise da posição financeira ou dos resultados das operações da Embassy REIT, conforme relatado no Ind-AS.

Os investidores também devem observar que a Embassy REIT foi listada no dia 1º de abril de 2019, e os ativos da Embassy REIT foram adquiridos entre 22 e 25 de março de 2019. Assim, as informações financeiras trimestrais comparativas foram preparadas comparando-se os demonstrativos financeiros combinados não auditados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2018-2019 (supondo-se que a Embassy REIT detinha os ativos da REIT em sua forma atual, durante o trimestre e a metade do ano concluídos no dia 30 de setembro de 2018) com os demonstrativos financeiros consolidados e condensados do trimestre e da metade do ano concluído no dia 30 de setembro de 2019.

Sobre a Embassy REIT

A Embassy Office Parks é a primeira e única REIT listada na Índia. Abrange 2,32 milhões de metros quadrados de propriedades comerciais concluídas e operacionais em toda a Índia. Com aproximadamente 743.000 m2 de desenvolvimento local em projeto, o portfólio total é de 3,07 milhões de metros quadrados em sete áreas de salas comerciais de alto padrão e quatro edifícios comerciais no centro da cidade, nos melhores mercados de imóveis comerciais da Índia, nas regiões de Bangalore, Mumbai, Pune e a região da capital nacional (NCR). O portfólio tem mais de 165 inquilinos corporativos de alto nível e compreende 75 edifícios, com comodidades estratégicas, incluindo dois hotéis concluídos, dois hotéis em construção e um parque solar de 100 MW, que fornece energia renovável aos inquilinos.

