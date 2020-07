A Embassy REIT divulga seu Relatório Anual Inaugural para o exercício fiscal de 2019-2020

BENGALURU, Índia, 17 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Embassy Office Parks REIT (NSE: Embassy) (BSE: 542602) ("Embassy REIT"), a primeira REIT (sociedade de investimentos imobiliários por cota) listada na Índia e a maior da Ásia por área, liberou o relatório anual do período encerrado no dia 31 de março de 2020. O relatório abrange o desempenho da Embassy REIT desde sua listagem na BSE e NSE, no dia 1º de abril de 2019, e mostra a resiliência dos negócios subjacentes, apesar da pandemia da COVID-19.

Jitu Virwani, presidente da Embassy REIT, disse: "Estou muito satisfeito de apresentar o relatório anual do primeiro ano da Embassy REIT. Os resultados do ano foram entregues com base nas expectativas estabelecidas quando a REIT foi listada em abril de 2019. A Embassy REIT entregou por volta de 223.000 m2 de novos arrendamentos, distribuiu Rs.18,8 bilhões (cerca de US$ 250 milhões) e restituiu por volta de 25% em retornos totais aos proprietários de unidades. Esse desempenho é uma prova da qualidade da estrutura da REIT e das propriedades de alto nível da Embassy REIT, uma equipe de gestão dedicada e excepcional, além da visão estratégica e da parceria entre dois patrocinadores que acreditam no potencial e na resiliência dos imóveis comerciais aqui na Índia".

Mike Holland, diretor executivo, disse: "Os parques de negócios e salas comerciais da Embassy REIT representam o ambiente de trabalho ideal para a talentosa força de trabalho da Índia. Nossas propriedades de nível institucional, com espaços comunitários seguros e protegidos, atendem às melhores tecnologias do setor e a outros ocupantes globais, fornecendo infraestrutura física e digital necessária e ambiente de trabalho colaborativo. À medida que atravessamos essa pandemia, acreditamos que, no médio prazo, a demanda continuará, no sentido de espaços de trabalho com mais qualidade e menor densidade, como os dos nossos parques. Isso está alinhado com a nossa oferta geral de produtos e a estratégia de fornecer aos ocupantes e seus funcionários um ecossistema total de negócios".

A diretoria da administração da Embassy REIT aprovou o relatório anual do ano fiscal de 2020, sujeito à adoção pelos proprietários de unidades da Embassy REIT em uma reunião anual.

O Relatório Anual da Embassy REIT do ano fiscal de 2020 está disponível no site da REIT: ir.embassyofficeparks.com.

Isenção de responsabilidade

Este comunicado à imprensa foi preparado apenas para fins de informações gerais. As informações contidas neste documento são baseadas em informações e estimativas de gestão. Somente são atuais a partir desta data, não tendo sido verificadas de forma independente e podendo estar sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("a gerência"), na função de administradora da Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT"), e a Embassy REIT não fazem nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, em referência, e não aceitam responsabilidades com relação à legitimidade e integridade do conteúdo deste documento. Cada destinatário será o único responsável por sua própria avaliação do mercado e pela posição de mercado da Embassy REIT.

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas baseadas nas crenças, opiniões e suposições atualmente mantidas pela gerência. Declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, que podem fazer com que os resultados reais, as condições financeiras, o desempenho, as realizações ou os resultados do setor sejam significativamente diferentes dos resultados, condições financeiras, desempenho ou realizações expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Considerando esses riscos, incertezas e outros fatores, incluindo o impacto da COVID-19 sobre nós, nossos inquilinos e as economias indiana e global, os destinatários deste comunicado de imprensa não devem depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. A gerência se isenta de qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou desdobramentos futuros ou o impacto de eventos que não podem ser determinados atualmente, como a COVID19. Além das declarações prospectivas, em razão do contexto, as palavras "pode", "irá", "deve", "espera", "planeja", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial" ou "continua" e expressões semelhantes identificam declarações prospectivas.

Os investidores também devem observar que a Embassy REIT foi listada no dia 1º de abril de 2019, e os ativos da Embassy REIT foram adquiridos entre 22 e 25 de março de 2019. Consequentemente, as informações financeiras comparativas do trimestre e do exercício foram preparadas comparando as demonstrações financeiras combinadas não auditadas do trimestre encerrado no dia 31 de março de 2019 e as demonstrações financeiras combinadas auditadas do exercício encerrado no dia 31 de março de 2019 (supondo que a Embassy REIT tivesse os ativos da REIT em sua forma atual a partir do dia 1º de abril de 2018) em relação às demonstrações financeiras consolidadas condensadas e auditadas do trimestre e do exercício encerrados no dia 31 de março de 2020.

Sobre a Embassy REIT

A Embassy Office Parks é a primeira e única REIT listada na Índia. Compreende cerca de 2,32 milhões de m2 de propriedades comerciais concluídas e operacionais em toda a Índia. Com aproximadamente 660,000 m2 de empreendimento local em projeto, o portfólio total é de cerca de 3.1 milhões de metros quadrados em sete áreas de salas comerciais de alto padrão e quatro edifícios comerciais no centro da cidade, nas melhores regiões de Bangalore, Mumbai, Pune e na região da capital nacional (NCR). O portfólio tem mais de 160 inquilinos corporativos de alto nível e compreende 78 edifícios, com comodidades estratégicas, incluindo dois hotéis concluídos, dois hotéis em construção e um parque solar de 100 MW (AC), que fornece energia renovável aos inquilinos.

