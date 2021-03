A empresa familiar CREMER OLEO, sediada em Hamburgo, abre a sua sede na América Latina

HAMBURGO, Alemanha, 3 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A CREMER OLEO, subsidiária do grupo CREMER com presença mundial e sede em Hamburgo, está a expandir a sua presença na América Latina. A partir da capital colombiana Bogotá, coordenará todas as atividades de produção, comercialização e logística da empresa no continente. A gama de produtos CREMER OLEO inclui matérias-primas de origem vegetal para cosméticos, alimentos e rações animais, produtos farmacêuticos, combustíveis e aplicações técnicas.

A direção da sede da CREMER OLEO na América Latina será assumida por Roberto Echeverría. Nascido na Colômbia, trabalha para a empresa desde 2014 e, mais recentemente, dirigiu a bem-sucedida divisão de glicerina. «Ao estabelecer a nossa sede para a América Latina, estamos a enviar um sinal claro nesta região emergente. Estabelecemos a nossa unidade brasileira da Oleo em 2019; um ano depois foi o exportador de glicerina com maior sucesso do país», afirma Echeverría. «Estamos atualmente envolvidos em várias indústrias no continente e seguir-se-ão mais projetos». O diretor da Unidade de Negócios, Christian Falck, explica: «A unidade regional permite-nos impulsionar ainda mais eficazmente o rumo de crescimento que tomámos. Roberto Echeverría e a sua equipa dedicada irão expandir ainda mais a rede CREMER».

O CEO da CREMER, Dr. Ullrich Wegner afirma: «A CREMER sempre investiu nos mercados emergentes em torno dos nossos produtos e serviços. A nova sede da Oleo complementa na perfeição os negócios das outras empresas CREMER na região».

Sobre a CREMER:

Fundada em 1946 por Peter Cremer, a CREMER é uma empresa comercial, logística e industrial de sucesso a nível mundial que vai na sua terceira geração de propriedade familiar. Com mais de 2000 funcionários, a CREMER está ativa no mundo inteiro. Em 2005, a CREMER fundou a CREMER OLEO GmbH & Co. KG, devido à crescente procura de produtos oleoquímicos.

Contacto de imprensa:

CREMER OLEO GmbH & Co. KG

www.cremeroleo.de | [email protected]

Simone Weisgerber

[email protected] | +49 4032011-0

FONTE CREMER OLEO GmbH & Co. KG

