A Enapter revela novo eletrolisador EL 2.1

"Estamos muito perto do objetivo de eficiência do ministério de economia, comércio e indústria (METI) para 2030 – 10 anos antes: produzimos um quilograma de hidrogênio com 4.4 kW/Nm3" anunciou Sebastian-Justus Schmidt, presidente do conselho da Enapter, e continuou: "Com uma crescente demanda de 200 para 4K toneladas de hidrogênio em 2020, para 300K toneladas em 2030, os sistemas descentralizados sem custo de transporte de hidrogênio farão uma grande diferença".

Um EL 2.1 mais compacto permite que os integradores de sistemas implementem os eletrolisadores modulares em todos os tipos de aplicações, incluindo armazenagem de energia, Power-to-X, reabastecimento, ou outros usos industriais. Devido ao consumo de energia em operação e em standby mais baixo, a eficiência energética e a eficiência em relação aos custos para as soluções gerais de nossos clientes melhoram.

A Enapter também publicou a mais recente versão de seu Sistema de Gerenciamento de Energia (EMS – Energy Management System) definido por software, o qual simplifica e agiliza ainda mais a integração dos módulos. O EL 2.1 é o primeiro sistema que está nativamente utilizando o EMS, habilitando o eletrolisador em qualquer tipo de configuração de sistema. O software torna os sistemas de energia mais eficientes, confiáveis e sustentáveis através de avanços em conectividade, análise de dados e gerenciamento de fluxo usando segurança de tipo industrial através da Enapter Cloud. Schmidt está confiante "o hidrogênio e o conceito japonês de Sociedade 5.0 estão interligados. A autonomia baseada em Big Data, Inteligência Artificial (AI), e Internet das Coisas (IoT) impulsionará a infraestrutura da energia obtida a partir do hidrogênio. Nosso eletrolisador modular e abordagem de software farão parte disso", ele acrescentou.

A Enapter está apresentando o EL 2.1 de quarta-feira, 26 de fevereiro até sexta-feira, 28 de fevereiro na Exposição FC no estande W20-78, West Hall 4F.

Sobre a Enapter

A Enapter é uma empresa premiada que fabrica geradores de hidrogênio modulares de alta eficiência usando eletrólise por membrana de troca aniônica (AEM – Anion Exchange Membrane). Sua principal tecnologia tem um histórico comprovado de 10 anos. Ela é a base para o exclusivo eletrolisador compacto de baixo custo. Eles são usados internacionalmente em setores como energia, mobilidade, telecomunicações, aquecimento e outros. A Enapter tem escritórios na Itália, Alemanha, Tailândia e Rússia. A Enapter planeja abrir seu escritório no Japão em meados de 2020. https://www.enapter.com/

