A endpoint lança o ConnectionPOINT™ - Um programa de parceria desenvolvido para alimentar resultados acelerados e avançar a medicina por meio de interface de tecnologia e-clínica da próxima geração

"Adicionalmente a esse nosso lançamento oficial de um programa de parceria, por mais de uma década, temos colaborado com os melhores provedores de tecnologia e-clínica para ajudar a transformar o futuro do desenvolvimento de medicamentos", disse Ryan Keane , diretor comercial (CCO), endpoint. "O que aprendemos ao assumir esse compromisso de construir relacionamentos e tecnologia por tanto tempo é que você tem uma visão mais ampla em conjunto para impulsionar o setor e também a capacidade real de alcançar esses objetivos comuns e, em seguida, ultrapassá-los. ConnectionPOINT é o ápice desse sucesso. Ele oferece aos patrocinadores a tranquilidade que, tradicionalmente, os sistemas díspares entre vários provedores de e-clínica não apenas se comunicam perfeitamente entre si, mas também vencem os limites de velocidade e eficiência de dados nunca vistas no ecossistema e-clínico atual."

A principal missão do ConnectionPOINT é promover uma infraestrutura sustentável e escalável entre uma rede de parcerias fortes e aprovadas para apoiar os negócios e a tecnologia e-clínica, predicada nos princípios de criar oportunidades, impulsionar a inovação e harmonizar a distribuição para todo o ecossistema.

Uma das aplicações mais atraentes para essas alianças estratégicas é a revigoração no alinhamento da tecnologia e linhas de serviço que são tipicamente vistas como discretas, essenciais por si próprias e têm interseções legadas familiares – mas que agora estão prontas para gerar novas oportunidades disruptivas. Veja aqui o que alguns dos parceiros da endpoint estão dizendo sobre os benefícios já reconhecidos do ConnectionPOINT e as conquistas por meio de sua tecnologia existente de interface com a IRT da endpoint:

"Quando a TSS e a endpoint se reuniram para explorar o que as nossas empresas poderiam realizar em nosso setor, sabíamos logo que poderíamos ir além de vitórias fáceis dos pontos de contato legados, como o monitoramento básico da remessa", disse Evan Hahn, vice-presidente da TSS na América do Norte, um fornecedor líder global de tecnologia e serviços de monitoramento de temperatura. "Todas as conversas, em todos os níveis, entre a endpoint e a TSS -- de CEOs às PMEs técnicas ao desenvolvimento de negócios -- tudo rapidamente repercutiu com a ideia de quanto podemos desenvolver e preparar esta parte do ecossistema para mudanças no setor e a necessidade crescente de dados e compartilhamento de funcionalidade em tempo real junto com o monitoramento de temperatura. Ficou claro que a endpoint e a TSS montariam rapidamente a base prática e esperada de uma abordagem integrada. Em seguida, passaram diretamente para a próxima geração de integração em tempo real de 2 vias que vai do nível da remessa até o nível do artigo, aplica-se ao inventário do centro, bem como à necessidade de remessa padrão, e está pronta para operar em todas as fronteiras alcançáveis com a tecnologia de monitoramento sem fio. Fizemos exatamente isso. Essa linha reta para um objetivo não acontece sem que ambas as organizações estejam altamente alinhadas."

"Uma das várias opções de coleta direta de dados (DDC) dentro da encapsia®, a eSource DDC tem uma promessa significativa para o setor como uma opção autônoma, mas seu grande benefício é trazer simplicidade para o complexo ecossistema de testes clínicos de tecnologia e serviços. Para esse fim, há mais de 2 anos e meio, alavancamos a arquitetura dinâmica da encapsia com os recursos do endpoint de abordagem da hiperintegração em um esforço conjunto de conectar estreitamente os sistemas em um contínuo de experiência tanto para os centros quanto para os gerentes de estudo", disse Temitope Keyes, diretor executivo da Cmed Technology. "As equipes de encapsia e endpoint demonstraram um profundo compromisso com a parceria, o sucesso do cliente, a inovação tecnológica e a liderança de pensamento no setor que impulsionam nossa capacidade mútua de oferecer um conjunto de sistemas altamente harmonizados com sucesso. Oferecemos uma solução intuitiva e contínua para suprimentos clínicos e fluxos de trabalho de operações clínicas, sempre em conformidade, ao mesmo tempo em que utilizamos dados dinâmicos em tempo real."

O espectro de possibilidades pode se estender desde a interface complexa de produtos até novos modelos de negócios – e exigir todas as opções acima.

"Os sistemas e ferramentas criados por nosso setor são frequentemente muito específicos do protocolo e impulsionados pelas necessidades do patrocinador. Como resultado, os centros frequentemente ficam com uma variedade de aplicações para aprender e com com as credenciais de login associadas para gerenciar e lembrar", disse Rick Malone, executivo de desenvolvimento de negócios do McCreadie Group. "Estamos buscando soluções que permitam às equipes de pesquisa farmacêutica ter flexibilidade para completar as suas tarefas no fluxo de trabalho que preferem, ao mesmo tempo em que atendem às necessidades específicas de protocolo do patrocinador. Estamos entusiasmados por trabalhar com um parceiro com ideias semelhantes na endpoint que vê a fusão das necessidades do centro e as necessidades do Patrocinador por meio de nossa integração "inédita" como uma vitória para todas as partes envolvidas. O McCreadie Group e a endpoint investiram mais de um ano desenvolvendo uma solução que torna a vida mais fácil para os centros, ao mesmo tempo em que oferecem aos patrocinadores maior integridade e prontidão dos dados."

"Ainda que seja uma promessa de alavancar a experiência coletiva, os pontos fortes e os benefícios óbvios da direta interação entre parceiros, nós reconhecemos que para aqueles que participam dessa experiência também é desafiador", disse Vincent Puglia, Diretor sênior de alianças estratégicas, endpoint. "Envolvimento consistente, aprofundamento das conversas, quebra de barreiras, elaboração de novos modelos de negócios e perguntar-se incansavelmente 'O que vem a seguir?' e 'O que mais podemos fazer?', é um compromisso admirável. Não será para todos, mas para aqueles que adotam uma missão como a ConnectionPOINT, a qualidade dos retornos é incomparável."

