A ESAOTE S.p.A. está integrada com "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale".

GENOVA, Itália, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Esaote, uma empresa líder no setor biomédico — em ultrassom, ressonância magnética dedicada e tecnologia da informação para a saúde — é patrocinadora da "The Ocean Race: Genova, the Grand Finale". Assim, participará da Volta ao Mundo à Vela e será protagonista na etapa de chegada em 24 de junh e 2 de julho de 2023.

Em 2023 The Ocean Race, a mais extraordinária regata oceânica, completa 50 anos e, pela primeira vez na história, chegará à Itália — em Gênova — após cerca de 51500 quilômetros e seis etapas.

"É natural para a Esaote se identificar com os valores que levaram Gênova a se comprometer a participar desta incrível regata. Ela está rodando o mundo há 50 anos, combinando os mundos do esporte, sustentabilidade e excelência tecnológica", observou Franco Fontana, CEO da Esaote. "Esses valores fazem parte de nossas ações na Esaote, uma empresa internacional com sede em Gênova e embaixadora da Made na Itália. Estamos comprometidos em aplicar nossa tecnologia à medicina esportiva e sempre prestamos atenção à sustentabilidade, tendo aberto o caminho para diagnósticos com alto grau de confiabilidade, ao mesmo tempo em que utilizamos máquinas e ferramentas versáteis, acessíveis e mais sustentáveis. Com essas mensagens, temos orgulho de participar da "The Ocean Race: Gênova, the Grand Finale" e fazer parte de sua jornada ao redor do mundo.

Gênova, the Grand Finale receberá os barcos da Ocean Race com um grande evento: de 24de junho a 2 de julho,o Ocean Live Park na Beira-mar de Gênova atrairá atletas, marinheiros e amantes do mar de toda a Itália. Gênova também realizará a apresentação oficial dos princípios do Direito do Mar (Ocean Rights), que, em seguida, será entregue à Assembleia Geral da ONU.

Além disso, Gênova, já presente com seu Pavilion in Alicante-Espanha, promoverá o melhor da região local e do "Made in Italy" nos parques Ocean Live em CapeTown- África do Sul (7-26/02), Itajaí-Brasil (1-23/04), Newport-EUA (10-21/05), Aarhus-Dinamarca (30-05/08-06), Hai -Holanda (11-15/06).

O Grupo Esaote é líder no setor de equipamentos biomédicos, especialmente em software de ultrassom, MRI e diagnóstico médico. Atualmente, conta com aproximadamente 1.180 funcionários. Com instalações em Gênova e Florença, e unidades de produção e pesquisa na Itália e nos Países Baixos, a empresa tem escritórios em mais de 100 países em todo o mundo. www.esaote.com

