A espera acabou: chegou o novo GS5 SUV de alto desempenho da GAC Motor

Apresentado primeiramente no recente Salão do Automóvel de Paris, o GS5 já causou grande impressão com seu deslumbrante visual e ênfase no conforto da direção. O design do GS5 visa especificamente os consumidores jovens que moram nas cidades, oferecendo direção balanceada e uma experiência de direção que supre as necessidades do consumidor para utilidade prática, bem como cria um valor pessoal, causando um excepcional sentimento de atração.

Movido pela nova geração de tecnologias de fabricação de automóveis da GAC Motor, o GS5 SUV é uma criação de referência, a qual combina dirigibilidade e tecnologias avançadas e caracteriza a busca da GAC Motor pela excelência na fabricação.

Potência robusta

Desenvolvido usando a arquitetura modular em diferentes plataformas (G-CPMA) da GAC Motor, o GS5 utiliza o novo "Ti Power" da terceira geração para alcançar um equilíbrio perfeito entre estabilidade e conforto.

O GS5 adota o motor 1.5T GDI da próxima geração da GAC Motor, o qual proporciona uma experiência de direção vibrante e empolgante com desempenho melhorado:

Torque máximo de 270T;

Forte desempenho da potência por litro de até 83KW/L;

Torque por litro de 177NM/L;

Equipado com transmissão hidrodinâmica automática Aisin de 6 velocidades;

Apresenta seis inovações técnicas, incluindo comando variável contínuo de válvula, tecnologia GCCS de controle de combustão patenteada e sistema de injeção de alta pressão da Bosch.

O GS5 apresenta um chassi de direção atualizado e de alto desempenho.

Rápido tempo de resposta da direção de 0,088 segundo;

Ângulo de rolamento ultra pequeno nas curvas de até 0,6 g;

Menor distância de frenagem da classe, no nível de carros esportivos, de 35,48 m

Velocidade máxima de anticapotamento de 74 km/h;

Vibração extremamente reduzida em estradas niveladas;

Pulsos de vibração mínimos da classe de 2,38 dB

A GAC Motor utilizou seu sistema de cadeia global de fornecimento para criar produtos de classe mundial. Por exemplo, a capacidade compressiva do teto do GS5 está muito além dos mais rigorosos limites regulatórios dos Estados Unidos e o pacote de segurança aprimorado de cinco estrelas do modelo inclui dez garantias de segurança de direção inteligente.

Estilo refinado com resistência

A visão futurística do GS5 está representada na icônica grade frontal 'Flying Dynamics' da marca, a qual forma uma estrutura arrojada e integrada enquanto suas asas se abrem sobre ambos os faróis matriciais LED, com corte tipo diamante, para criar a impressão de que está decolando.

O corpo do GS5 apresenta um design de teto suspenso e espetaculares aros usinados de 19 polegadas. O modelo dinâmico também ostenta luzes traseiras horizontais inteligentes de LED e sonoros canos de descarga cromados duplos.

O GS5 oferece o melhor espaço de cabine de sua classe tanto na frente quanto na parte de trás, enquanto aumenta o prazer de dirigir com um teto solar panorâmico e com a solução Qiyun de mobilidade de IA.

Algumas das funções do GS5 são controladas remotamente, tais como a ativação da função de purificação tripla do ar a bordo, com um simples toque em um smartphone.

O GS5 é a mais recente realização da cadeia global de fornecimento integrado da GAC Motor, o modelo é um forte participante do setor de mercado de SUVs compactos e é destinado a ser a futura estrela da família GAC Motor, após o GS4 e o GS8.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que está classificada no 202o. lugar entre as empresas da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupa agora a mais alta posição entre todas as marcas chinesas por seis anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS - China Initial Quality Study) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centralizada na qualidade da empresa, a partir de pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovadores, manufatura para a cadeia de fornecimento e vendas e serviços.

