A esperança nacional recai sobre os astros do tênis a caminho de Tóquio, focados na glória olímpica

Os tenistas número 1 do mundo, Novak Djokovic e Ashleigh Barty, lideram uma disputa acirrada em Tóquio 2020

- Sete medalhistas olímpicos e 11 campeões de torneios de simples no Grand Slam estarão competindo pelo ouro

- Jogadores representando 46 nações seguem para Tóquio para o torneio olímpico de tênis, de 24 de julho a 1 de agosto

LONDRES, 21 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A lista final de participantes para as disputas de tênis nas Olimpíadas foi publicada e os principais jogadores de todo o mundo começam a chegar ao Japão para competir por seus países nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Os jogadores, que representam 46 países, competirão pela glória olímpica a partir do começo da competição no sábado, 24 de julho, no Ariake Tennis Park. Sete desses jogadores, Petra Kvitova, Elena Vesnina, Bethanie Mattek-Sands, Andy Murray, Kei Nishikori, Rajeev Ram e Novak Djokovic, esperam repetir ou melhorar os resultados bem sucedidos como medalhistas em Jogos Olímpicos anteriores.

Há também vários estreantes olímpicos que estarão de olho em um lugar no pódio já na primeira participação, como Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Ashleigh Barty, Naomi Osaka e Aryna Sabalenka, entre aqueles que competem pela primeira vez. O campo altamente competitivo inclui as dez melhores do ranking feminino e sete dos dez melhores do ranking masculino na temporada de 2021.

Como membro-chave da equipe vencedora da Copa Davis de 2010, Djokovic está acostumado com o sucesso no panorama mundial para a Sérvia, e terá como objetivo melhorar seu bronze em Pequim 2008, conquistando a quarta medalha de ouro na história de seu país entre todos os esportes. Djokovic disse: "Estou muito orgulhoso em fazer as malas para Tóquio e me juntar à nossa equipe nacional na luta pelas medalhas mais brilhantes do pódio olímpico. Para mim, jogar pela Sérvia sempre foi uma alegria e motivação especiais e farei o meu melhor para nos fazer felizes!"

Enquanto isso, Ashleigh Barty, a tenista número 1 do mundo, espera deixar uma marca em seus primeiros jogos. Ela compartilhou seu entusiasmo e orgulho com a itftennis.com: "Acho que representar o próprio país é a maior honra. Você está jogando por algo maior do que você, jogando para que as pessoas se orgulhem, e não só com os resultados, a atitude também conta."

A lista foi finalizada após o prazo de 16 de julho para realocação final – as substituições pelas desistências de jogadores da chave de simples e duplas ficarão a cargo daqueles que já estão na lista.

David Haggerty, presidente da ITF, disse: "Esses jogadores conhecem a experiência única e especial de representar seu país na Copa Davis, na Billie Jean King Cup e em outros eventos classificatórios para as Olimpíadas e, apesar dos desafios dos últimos 18 meses, temos muita sorte em estarmos aqui em Tóquio para os Jogos Olímpicos. Desejamos a todos boa sorte e esperamos que sua experiência em Tóquio crie lembranças duradouras."

Os sorteios serão feitos na quinta-feira, 22 de julho, e publicados no site da ITF. As definições para as 16 duplas mistas para o torneio olímpico serão determinadas no local em 27 de julho.

Mais informações sobre o processo de qualificação podem ser encontradas aqui. A lista final de participantes pode ser encontrada aqui.

