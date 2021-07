A estabilidade da TrinaTracker é ratificada com teste abrangente em túnel de vento

CHANGZHOU, China, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/-- TrinaTracker, uma fabricante líder de rastreadores e uma unidade de negócios da Trina Solar Co., Ltd. publicou um artigo a nível mundial intitulado "Estratégias para mitigar os riscos relacionados ao vento em rastreadores compatíveis com módulos de potência ultra-alta" após o lançamento do webinário "Garantia da estabilidade do rastreador em condições climáticas extremas" em parceria com a PV Magazine. A TrinaTracker ratificou a estabilidade de seus Agile 1P e Vanguard 2P em condições climáticas extremas, realizando testes em túnel de vento, em colaboração com as principais empresas de consultoria em engenharia eólica CPP e RWDI.

O sistema de rastreamento fotovoltaico tornou-se um investimento crítico para os proprietários de ativos e investidores que esperam obter sistemas confiáveis e duradouros para otimizar os rendimentos. Atualmente, as usinas fotovoltaicas estão instaladas em várias localidades, muitas delas com características de terrenos altamente exigentes e condições climáticas extremas. Além disso, a montagem de módulos de potência ultra-alta, muito demandada pelo setor, implicam em maiores cargas eólicas somadas aos rastreadores. A indústria solar há muito percebeu que os códigos de construção não consideram os efeitos aeroelásticos específicos do rastreador produzidos pela ação do vento. Portanto, são necessários testes analíticos mais avançados para um projeto de rastreadores confiáveis.

Durante o webinário, Markus Balz (diretor administrativo da SBP – empresa consultora de engenharia de energia renovável líder mundial independente) e os apresentadores da Trina Solar Cruz, Argüeso Chamorro (engenheiro civil sênior da TrinaTracker), Marcos Cerezo (engenheiro da TrinaTracker) e Gonzalo de la Viña (diretor da Trina Solar Europe) discutiram os diferentes modelos usados nos testes do túnel de vento e a importância de executar o teste completo do modelo aeroelástico. Além disso, apresentaram as soluções de design otimizadas da TrinaTracker para mitigar o risco relacionado ao vento nos rastreadores. Os projetos incluem estruturas reforçadas e diferentes estratégias de armazenamento para configurações 1P e 2P de acordo com os resultados dos testes do túnel de vento, que melhoram ainda mais a estabilidade e a confiabilidade do TrinaTracker em termos de aplicação com módulos de potência ultra-alta.

Markus Balz, diretor geral da SBP, declarou: "Após vários anos apoiando empresas de rastreadores, EPCs e desenvolvedores na área de rastreadores, é um alívio poder ver como a TrinaTracker oferece abordagens de design sofisticadas para abranger a segurança e a otimização de custos ao mesmo tempo."

Jason Duan, diretor da unidade de negócios de rastreadores da Trina Solar, declarou: "Tenho orgulho de confirmar que a TrinaTracker oferece um produto lucrativo para os proprietários de ativos e investidores. A TrinaTracker continuará a dedicar seus esforços ao projeto de soluções de rastreamento otimizadas para clientes que possam oferecer confiabilidade validada, durabilidade e rendimento máximo de energia em todas as localidades."

Para saber mais sobre como a TrinaTracker garante a estabilidade dos rastreadores em condições climáticas extremas, baixe o artigo em: https://bit.ly/36RSXSI.

