A estação de trabalho móvel robusta X600 da Getac estabelece uma nova referência para desempenho, expansão e confiabilidade em uma única solução poderosa

O X600 roda o Windows 11 Pro mais recente e inclui um processador Intel® Core™ série H de 11ª geração (i5/i7/i9) com gráficos Intel® UHD integrados. O resultado é um desempenho excepcional em uma gama diversificada de dados e/ou cenários operacionais graficamente intensivos, como comando e controle de defesa, inspeção de trilhos ferroviários e análise de sensores de petróleo e gás.

Um controlador de gráficos discretos NVIDIA® Quadro® RTX3000 pode elevar o desempenho gráfico a padrões ainda mais altos, se necessário, enquanto a capacidade de até 128GB de memória garante velocidades de processamento extremamente rápidas.

Excelente capacidade de expansão

O X600 possui capacidade de expansão excepcional para atender às demandas de dados modernos, suportando três SSDs PCIe para armazenamento interno de até 6 TB.

O X600 Pro leva ainda mais a capacidade de expansão, com duas baterias hot-swap, além de capacidade para duas baterias de compartimento de mídia adicionais, que juntas fornecem mais de 240Wh em um único dispositivo. X600 Pro também inclui slots de cartão PCMCIA e Express e suporte a super drive de DVD/unidade Blu-ray opcional, para uma capacidade ainda maior dentro e fora do campo.

Conectividade e segurança potentes

Profissionais que trabalham em campo, como aqueles que participam de operações de defesa, devem ter condições de se comunicar de forma clara e eficaz, acessar informações, obter inteligência e tomar decisões críticas, independentemente de sua localização. Desenvolvido com essas necessidades em mente, o X600 apresenta uma gama diversificada de opções de conectividade líderes do setor, incluindo dual Ethernet 2.5GBASE-T, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS dedicado opcional e 4G LTE opcional com GPS integrado. O dispositivo também inclui várias interfaces I/O, como Thunderbolt™4, USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, HDMI, DisplayPort, VGA e porta serial.

O X600 também inclui os recursos de segurança física e de segurança de dados mais recentes. Drives de autocriptografia, leitor de cartão inteligente, TPM 2.0, tecnologia Intel® vPro™, autenticação facial do Windows Hello opcional e leitor de impressão digital opcional mantêm os dados sensíveis seguros, enquanto um slot de bloqueio Kensington integrado pode ser usado para proteger o dispositivo contra roubo.

Altamente versátil e móvel

O X600 conta com uma tela grande de 15,6" FHD com toque capacitivo opcional de dez pontos, o que significa que pode ser operado quando estiver frio, molhado ou até mesmo usando luvas. A tecnologia de tela LumiBond® proprietária da Getac também oferece excelente cor, contraste e brilho (1.000 nits), tornando-a facilmente legível, mesmo sob luz solar direta.

Pesando menos de 5kg/10lbs, o X600 também é incrivelmente leve para um dispositivo tão poderoso, enquanto seu fator de forma compacto e baterias duplas de troca a quente o tornam ideal para uso prolongado no campo. Além disso, o suporte a dispositivos legados significa que os clientes podem usar o X600 em conjunto com uma ampla gama de seus periféricos existentes, imediatamente.

Confiabilidade totalmente robusta

Como todos os dispositivos Getac, o X600 tem estrutura robusta por inteiro para suportar impactos físicos, temperaturas severas, umidade e poeira, garantindo os mais altos níveis de desempenho e confiabilidade durante as operações de campo.

Os recursos robustos incluem proteção de entrada com classificação IP66, certificação MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e CID2 opcional (ANSI/UL 12.12.91), vibração e resistência a quedas de 1,2 metro, bem como resistência à névoa salina opcional.

"Com o lançamento da estação de trabalho móvel robusta X600, a Getac está mais uma vez elevando o padrão para o setor de computação móvel robusta, oferecendo desempenho em nível de desktop e confiabilidade excepcional em um pacote único e completo", disse Rick Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "Assim como o premiado B360, o X600 foi inspirado por nossos clientes e nosso compromisso de ajudá-los a atender à necessidade crescente de soluções de operações de campo poderosas e portáteis, que podem lidar com tarefas de enorme complexidade."

Disponibilidade

O X600 e o X600 Pro estarão disponíveis em outubro de 2022.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta, incluindo notebooks, tablets, software e soluções de vídeo. As soluções e serviços da Getac são desenvolvidos para viabilizar experiências extraordinárias para trabalhadores da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac atende clientes em mais de cem países, abrangendo os setores de defesa, segurança pública, ambulâncias, combate a incêndio e salvamento, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, manufatura, transportes e logística. Para mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e no YouTube.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2022 Getac Technology Corporation.

FONTE Getac

