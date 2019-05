A Estrada dos Romeiros em Pirapora do Bom Jesus é um dos principais roteiros de ciclismo do Brasil e no dia 09.06 irá receber a segunda etapa do Up Road Bike Challenge

SÃO PAULO, 3 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Evento com expectativa de 600 participantes, entre atletas profissionais e amadores, terá como percurso a tradicional Rota dos Romeiros, onde os atletas farão a largada na cidade de Pirapora do Bom Jesus e percorrerão até o Portal de Itú, passando pela cidade de Cabreúva (ida e volta) finalizando em Pirapora no mesmo local da largada, com aproximadamente 80km e 1.000 metros de altimetria.

Nove categorias serão premiadas com troféus do primeiro ao quinto lugar. Os primeiros colocados irão receber camisas diferenciadas e mais de R$15.000,00 em produtos oferecidos por parceiros e patrocinadores. Além das nove categorias, o Up Road irá premiar o melhor sprinter e o melhor escalador, para atribuir à prova o padrão intencional de premiações. Todos inscritos irão receber medalhas de participação.

O diferencial do Up Road Bike Challenge é a experiencia oferecida ao ciclista. São três etapas anuais (montanha, reta e mista), cada etapa é composta por quatro eventos; workshop, blitz, reconhecimento e a prova. O principal objetivo é oferecer informações, para a evolução do ciclista.

Uma novidade do Up Road é a utilização do Clube Strava e das Redes Sociais para realizar sorteios e transmissões online dos eventos, estrutura oferecida pelos nossos patrocinadores e apoiadores BMW Agulhas Negras, Mynd, Cyclyst, Vittoria, Trek, Empório UAI trem bom.

Os ciclistas que quiserem participar da segunda etapa Up Road Romeiros, marcado para o dia 09.06 em Pirapora do Bom Jesus, devem ficar atentos, porque há limite para o número de inscritos.

Para quem quiser conhecer o percurso e os atrativos da cidade histórica de Pirapora do Bom Jesus, fique ligado nas redes sociais Up Road Ciclismo. No dia 11.05 será realizada a blitz e no dia 01.06 o reconhecimento do percurso, os dois eventos contam com carros de apoio, pontos de abastecimento, apoio neutro, sorteios e promoções.

Mais informações:

Site: https://uproad.com.br/

Inscrições: https://uproad.com.br/product-category/kits/

Facebook: https://www.facebook.com/pg/UpRoadCiclismo

Instagram: https://www.instagram.com/uproadciclismo/

Club Strava: https://www.strava.com/clubs/up-road-507626

E-mail: contato@uproad.com.br

Telefone: (11) 98841-2368

Empresa geradora do conteúdo: CVS Comunicação

Contato: Bruno Garcia / 11/ 2680-9558

FONTE Up Road

https://uproad.com.br/



