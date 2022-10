A expansão da produção de catalisadores da LyondellBasell adiciona vida a projetos de infraestrutura

FRANKFURT, Alemanha, 4 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell anunciou hoje o início de uma nova planta de produção de catalisadores em Frankfurt, na Alemanha. Este anúncio está diretamente relacionado a investimentos em projetos de infraestrutura, à maior demanda por polímeros por uma população crescente, particularmente em países emergentes, e ao valor de nossa tecnologia de polietileno (PE) Hostalen ACP. Esta tecnologia atende à crescente demanda por resinas de PE de alto desempenho para produzir matérias-primas para tubos para transportar água com segurança e materiais para armazenar e proteger com segurança os itens alimentares.

"A expansão de nossa capacidade de produção de catalisadores em Frankfurt garante o fornecimento de catalisadores Ziegler Avant Z para nossos clientes de tecnologia de gestão de licenças em todo o mundo", disse Andrei Gonioukh, gerente da planta da LyondellBasell. "Operando uma das instalações de produção de catalisadores mais avançadas que utiliza a tecnologia de produção líder do setor, este investimento também é um compromisso com a produção de catalisadores na planta de Frankfurt e com o mercado crescente para nossos produtos."

Com mais de 60 anos de experiência, a LyondellBasell oferece uma ampla gama de catalisadores, englobando a maioria dos processos de produção de polímeros. A LyondellBasell opera instalações de produção de catalisadores em Ferrara, na Itália, Frankfurt e Ludwigshafen, na Alemanha e Edison, estado de Nova Jersey, nos EUA.

Avant e Hostalen são marcas registradas de propriedade e/ou usadas pela família de empresas LyondellBasell e são registradas no escritório de patentes e marcas comerciais dos EUA.

Sobre a LyondellBasell

Como líder no setor químico global, a LyondellBasell se esforça todos os dias para ser a empresa mais segura, mais valorizada e com as melhores operações em nosso setor. Os produtos, materiais e tecnologias da empresa estão promovendo soluções sustentáveis para segurança alimentar, acesso à água limpa, assistência médica e eficiência energética em mais de 100 mercados internacionais. A LyondellBasell prioriza a diversidade, equidade e inclusão e está Avançando para o Bem (Advancing Good) com ênfase em nosso planeta, nas comunidades onde operamos e em nossa força de trabalho futura. A empresa tem muito orgulho de sua tecnologia de primeira linha e foco no cliente. A LyondellBasell aumentou a sua circularidade, suas ambições climáticas e ações para enfrentar os desafios globais relacionados aos resíduos plásticos e à descarbonização. Em 2022, pelo quinto ano consecutivo, a LyondellBasell foi indicada para a lista de "Empresas Mais Admiradas do Mundo" da revista FORTUNE. Para mais informações, acesse www.lyondellbasell.com ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

FONTE LyondellBasell Industries

