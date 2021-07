A experimentar la libertad: Royal Caribbean regresa después de una larga espera a EE. UU.

MIAMI, 4 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Ahora es oficial, Royal Caribbean International regresa a los Estados Unidos y ofrece las vacaciones en crucero que las familias y viajeros de todas las edades han estado esperando. La espera de casi 16 meses se terminó ayer, cuando el Freedom of the Seas se convirtió en el primer barco de Royal Caribbean en los Estados Unidos en dar la bienvenida a huéspedes y partir en el primer crucero desde PortMiami, la capital de los cruceros del mundo. Navegando con el 93 % de la comunidad a bordo totalmente vacunada y justo a tiempo para el fin de semana del 4 de julio, el Freedom inicia el primer crucero de una serie de tres noches del fin de semana y cuatro noches entre semana de escapadas turísticas a la isla Perfect Day en CocoCay, el principal destino turistico privado de la línea de cruceros, y Nassau, en las Bahamas.

Filmación con edición A/B roll de la marca Royal Caribbean International Freedom of the Seas empezó su viaje desde su nuevo hogar en Miami el 2 de julio como el primer barco de crucero de Royal Caribbean International que parte desde los Estados Unidos en casi 16& meses. El barco comienza una serie de cruceros cortos de tres noches para el fin de semana y de cuatro noches entre semana hacia la isla Perfect Day en CocoCay y Nassau, en las Bahamas, uno de los mejores destinos turísticos privados. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Freedom of the Seas empezó su viaje desde su nuevo hogar en Miami el 2 de julio como el primer barco de crucero de Royal Caribbean International que parte desde los Estados Unidos en casi 16& meses. El barco comienza una serie de cruceros cortos de tres noches para el fin de semana y de cuatro noches entre semana hacia la isla Perfect Day en CocoCay y Nassau, en las Bahamas, uno de los mejores destinos turísticos privados. (PRNewsfoto/Royal Caribbean International) Regreso a los Estados Unidos y Europa en 2021 (PRNewsfoto/Royal Caribbean International)

"Tenemos mucho que celebrar. Las familias y los seres queridos finalmente pueden reunirse después de más de un año de estar separados y ahora les estamos dando la bienvenida a bordo para recuperar ese tiempo perdido", afirmó Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International. "Un momento tan significativo como el fin de semana del 4 de julio, no podría ser más apropiado para que el Freedom of the Seas sea el primer barco en marcar nuestro regreso a los cruceros en los Estados Unidos y que ofrezca las vacaciones memorables y seguras por las que se conoce a Royal Caribbean. Las vacaciones familiares de verano están de regreso y esto es solo el comienzo".

Marcando el fin de semana del 4 de julio más celebrado, el esperado regreso de la línea de cruceros más grande del mundo apenas acaba de empezar. Royal Caribbean planea el regreso de otros nueve buques galardonados durante el mes de agosto, entre ellos: Anthem of the Seas en el Reino Unido, Serenade y Ovation of the Seas en Alaska, y el nuevo Odyssey of the Seas en Fort Lauderdale, Florida. En las próximas semanas, la línea de cruceros anunciará planes para reintroducir su flota completa en todo el mundo a fin de año. La programación completa de 2021 está disponible aquí.

Mostrando su remodelación de 116 millones de dólares a partir de marzo de 2020, el Freedom tiene programadas una serie de nuevas atracciones y servicios para los huéspedes de todas las edades, entre ellas, el dúo Perfect Storm de toboganes de alta velocidad, una piscina panorámica con el estilo de un complejo turístico; el primer Giovanni's Italian Kitchen de la línea de cruceros y nuevos espacios exclusivos para niños y adolescentes. El barco ampliado ofrece un escape tropical completo desde el barco hasta la costa, navegando hasta Nassau y Perfect Day en CocoCay, en las Bahamas. En el revolucionario destino privado de la isla del Caribe, hay grandes emociones y formas de refrescarse, desde el tobogán más alto de Norteamérica, pasando por la piscina de agua dulce más grande del Caribe en Oasis Lagoon, hasta las primeras cabañas flotantes de las Bahamas en Coco Beach Club. Entre la elegante experiencia a bordo y el viaje tropical de isla a isla, los cruceros de verano de tres noches del fin de semana y cuatro noches entre semana desde Miami del Freedom son la escapada perfecta para que las familias maximicen cada momento de sus valiosas vacaciones.

Medidas de salud y seguridad para el Freedom of the Seas

Los turistas del Freedom pueden viajar con tranquilidad, sabiendo que Royal Caribbean ha garantizado que todos los miembros de la tripulación a bordo estén totalmente vacunados y que existan medidas adicionales de salud y seguridad para su bienestar. La lista completa de protocolos del Freedom para los cruceros de julio están disponibles aquí, la cual incluye las políticas de vacunación de la línea de cruceros.

Específicamente en el caso de los cruceros de Royal Caribbean que salgan de Florida, se recomienda enfáticamente que los huéspedes de 16 años o mayores (de 12 años o mayores, en el caso de los cruceros que partan el 1 de agosto o después de esa fecha) estén totalmente vacunados. Los turistas que puedan vacunarse pero que no están vacunados o no tengan certificados de vacunación deben someterse a las pruebas, seguir los protocolos de salud adicionales y comprar un seguro de viaje que cubra los costos médicos y de otro tipo relacionados con la pandemia de COVID-19. Los niños que no se puedan vacunar deberán someterse a pruebas complementarias y otros protocolos. La política de vacunación es una de las múltiples medidas, entre ellas el sólido sistema de ventilación a bordo y el mejoramiento de la limpieza y la sanitización, para proteger la salud y la seguridad de todos los huéspedes, los miembros de la tripulación y las comunidades en cada puerto de escala.

Gracias a la colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, así como con las autoridades estatales y locales, el Freedom es el primer buque de la industria de cruceros en haber completado con éxito una navegación simulada y recibir un certificado de navegación condicional de la CDC. El certificado confirma las medidas de salud y seguridad que Royal Caribbean ha implementado para cumplir con los lineamientos y requisitos de la CDC.

Acerca de la Royal Caribbean International

Royal Caribbean International ha innovado en los viajes por mar durante más de 50 años. Cada serie de barcos constituye una maravilla arquitectónica, equipados con la tecnología más reciente y atracciones para los huéspedes, pensados para el viajero aventurero de hoy. La línea de cruceros sigue revolucionando el turismo con viajes a más de 270 destinos en 72 países de seis continentes, entre ellos, el destino privado de la isla de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day en CocoCay, el primero del grupo de islas Perfect Day. Royal Caribbean también ha sido galardonada como la "mejor línea de cruceros a nivel global" durante 18 años consecutivos en los premios Selección de los lectores de Travel Weekly.

Los medios de comunicación pueden seguir las actualizaciones en @RoyalCaribPR en Twitter y visitar la página RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para obtener más información o para hacer reservas, las personas pueden llamar a su asesor de viajes, visitar RoyalCaribbean.com, o llamar al (800) ROYAL-CARIBBEAN.

Royal Caribbean International está implementando las recomendaciones del Healthy Sail Panel de expertos en salud pública y expertos científicos para ofrecer unas vacaciones de crucero más seguras y saludables en todos sus viajes. Los protocolos de salud y seguridad, las restricciones de viaje regionales y la autorización para visitar los puertos de escala están sujetos a cambios en función de la evaluación continua, las normas de salud pública y los requisitos gubernamentales. Cruceros y huéspedes de los Estados Unidos: para obtener más información sobre las últimas alertas sanitarias y de viaje, así como las recomendaciones de viaje del gobierno de los Estados Unidos, se solicita visitar la página www.royalcaribbean.com/cruise-ships/itinerary-updates o consultar los anuncios, advertencias o recomendaciones de viaje relacionados con los cruceros en los sitios web gubernamentales correspondientes.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1557132/RCI_Brand_B_roll_NTSC_SD_070121.mp4

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1557133/FreedomMiami_06_20_21_RCI.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1557134/FreedomMiami_06_20_21_RCI.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1557135/1622828793_2021_Deployment_Map_RCI.jpg

FUENTE Royal Caribbean International

Related Links

http://www.royalcaribbean.com



SOURCE Royal Caribbean International