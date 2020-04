A Factorial angaria r$80 milhões para liderar o setor de recursos humanos

Além disso, como resultado da operação, a Factorial se torna parte das startups líderes na area após ter alcançado uma das maiores rodadas de investimento em 2020. O objetivo a curto prazo é liderar o setor de gestão de recursos humanos em novos mercados-chave. "Nosso crescimento mostra que você não precisa estar no Vale do Silício para liderar uma indústria e atrair os melhores talentos", afirma Jordi Romero, CEO da Factorial.

Novas funcionalidades e crescimento internacional

Para realizar com sucesso essa expansão, a empresa pioneira da HR Tech concentra o seu crescimento no desenvolvimento de novas funcionalidades. Com isso, a Factorial ajuda as empresas a se digitalizar na seleção de pessoal, nas avaliações de desempenho, no controle do horário de trabalho e muito mais.

Além disso, a empresa já possui clientes em mais de 40 países e, graças a essa rodade de financiamento, se prepara para crescer exponencialmente na Europa, na América Latina e nos Estados Unidos.

Principais investidores em empresas de software de crescimento exponencial

A rodada é liderada pela prestigiada Venture Capital CRV, uma das mais antigas e respeitadas do Vale do Silício, com mais de 75 IPOs. A empresa americana investiu em várias companhias que transformaram o setor de tecnologia, como o Twitter, o Dropbox ou o Zendesk, uma empresa que, como a Factorial, também foi investida pela Point Nine e atualmente está avaliada em 8 bilhões de dólares.

Três dos fundos de investimento de maior sucesso na Europa que já haviam participado da última rodada de investimento da Factorial, de 2,8 milhões de euros, também participaram dessa rodada. Entre elas, destacamos a Creandum, a Point Nine e a K Fund sa. Empresas como Spotify, Bolt, Lift ou Revolut aparecem nos seus portfólios.

