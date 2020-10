A Federação Dentária Internacional FDI afirma: Orgulhe-se da sua boca para o Dia Mundial da Saúde Oral de 2021 a 2023

Representando mais de um milhão de dentistas em todo o mundo, a Federação Dentária Internacional (FDI) apresenta sua campanha de três anos do Dia Mundial da Saúde Oral, "Orgulhe-se da Sua Boca".

GENEBRA, 22 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O Dia Mundial da Saúde Oral (WOHD) é comemorado globalmente todos os anos em 20 de março. Seu objetivo: capacitar as pessoas com as ferramentas e conhecimentos para prevenir e controlar as doenças bucais que afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo. A WOHD incentiva as pessoas a cuidar de sua saúde oral, adotando uma boa rotina de higiene oral e controlando os fatores de risco. Preservar a saúde oral também pode ajudar a manter a mente e o corpo saudáveis, além de proteger contra a propagação de infecções.

Pelos próximos três anos, o tema geral da campanha WOHD é "Orgulhe-se da sua Boca". Com este apelo empoderador à ação, a FDI espera motivar as pessoas a valorizar e cuidar de sua boca e entender que, fazendo isso, elas também podem ajudar a proteger sua saúde e bem-estar geral.

As pessoas podem demonstrar seu apoio à campanha usando a ferramenta on-line de pôster personalizado #MouthProudpara colocar uma moldura de arte ornamentada sobre a boca - como um símbolo de que reconhecem o quão significativa e importante é a boca - e assumir um compromisso pessoal de priorizar sua saúde oral. Isso pode ser feito com segurança de casa, e todos podem mostrar sua solidariedade com a campanha e contribuir com o movimento global, compartilhando suas imagens no Mouth Proud Wall.

A cada ano, a FDI registra centenas de eventos WOHD que alcançam milhões de pessoas em todo o mundo, organizados por suas associações dentais membros e grupos de especialistas, bem como a comunidade de saúde em geral. Em 2021, a FDI está trabalhando para garantir que todas as comemorações presenciais respeitem as diretrizes locais de saúde pública.

"O mais importante é que as celebrações do Dia Mundial da Saúde Oral sejam conduzidas com segurança", disse o presidente da FDI, Dr. Gerhard K. Seeberger. "A pandemia da COVID-19 mudou a natureza e a escala dos eventos presenciais, mas com a tecnologia de hoje, muito mais é possível. Hoje, temos mais tempo para organizar eventos de campanha impactantes e de baixo risco para março de 2021. Convido a todos para visitarem www.worldoralhealthday.org e usar a riqueza de recursos que estão disponíveis gratuitamente."

Prepare-se para ser #MouthProud -- orgulhe-se do que sua boca pode fazer por você. Valorize e cuide dela para ajudá-lo a viver uma vida mais longa e saudável.

Sobre o Dia Mundial da Saúde Oral

Comemorado anualmente em 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Oral (WOHD) foi lançado pela FDI World Dental Federation para aumentar a conscientização global sobre a prevenção e o controle de doenças bucais.www.worldoralhealthday.org; #WOHD21 #MouthProud

Parceiro Global da WOHD: Unilever; Apoiadores Globais da WOHD: Wrigley Oral Healthcare Program, Planmeca, 3M

Sobre a Federação Dentária Internacional (FDI)

A Federação Dentária Internacional (FDI) atua como o principal órgão representativo de mais de um milhão de dentistas em todo o mundo. Seus membros incluem cerca de 200 associações odontológicas nacionais e grupos especializados em mais de 130 países. A FDI tem a visão de liderar o mundo para uma saúde oral ideal.https://www.fdiworlddental.org/; facebook.com/FDIWorldDentalFederation; https://www.worldoralhealthday.org/twitter.com/FDIWorldDental; https://www.linkedin.com/company/fdiworlddentalfederation

