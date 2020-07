A FIBRA Prologis anuncia os resultados do segundo trimestre de 2020

CIDADE DO MÉXICO, 23 de julho de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), líder proprietária e operadora de imóveis industriais de alto nível no México, divulgou hoje os resultados do segundo trimestre de 2020.

DESTAQUES DO TRIMESTRE

As receitas de aluguel foram de 97,9%.

A ocupação no final do período foi de 95,5%.

O aluguel líquido efetivo acumulado aumentou 13,2%.

A média ponderada da retenção de clientes foi de 82,6%.

O NOI (desempenho operacional líquido) em efetivo nas mesmas lojas diminuiu 11,4%.

As aquisições de ativos concluídas totalizaram Ps. 8,8 bilhões (US$ 358,5 milhões).

O lucro líquido por CBFI foi de Ps. (0,4416) (US$ (0,0189)) no trimestre em comparação com Ps. 0,7487 (US$ 0,0395) no mesmo período de 2019.

Os fundos de operações (FFO) por CBFI, conforme definido pela FIBRA Prologis, foram de Ps. 0,9131 (US$ 0,0383) no trimestre, em comparação com Ps. 0,8325 (US$ 0,0434) no mesmo período de 2019.

OS SÓLIDOS RESULTADOS OPERACIONAIS CONTINUAM

"O desempenho no trimestre superou as nossas expectativas, enfatizando a resiliência da nossa estratégia de investimento", afirmou Luis Gutiérrez, diretor executivo da Prologis Property México. "Enquanto a COVID-19 continua afetando a vida cotidiana, nosso portfólio e clientes são os principais contribuintes da cadeia de fornecimento que atende à economia do ficar em casa. Continuamos cautelosamente otimistas em relação às nossas perspectivas, devido à adesão ao comércio eletrônico e ao nearshoring da manufatura, que avançaram na primeira metade do ano e não mostram sinais de desaceleração".

Luis Gutierrez acrescentou: "Apesar das condições macroeconômicas desequilibradas, a FIBRA Prologis adquiriu o Prologis Park Grande, o principal parque logístico da Cidade do México, além de duas instalações urbanas Last Touch®. As aquisições aprofundam a nossa presença no principal consumo do país".

Portfólio operacional 2T20 2T19 Observações Ocupação no final do período 95,5% 96,6% Três dos seis mercados acima de 95% Locações iniciadas 5,1 MSF 2,0 MSF 66% das locações relacionadas à Cidade do México e Guadalajara; 64% dos vencimentos de 2020 abordados no 1º semestre 2020 Retenção de clientes 82,6% 85,1%

Alteração efetiva líquida do aluguel 13,2% 16,0% Quatro dos seis mercados registraram variação líquida positiva de aluguel de pelo menos 10% NOI em dinheiro nas mesmas lojas -11,4% 3,9% Concessões mais altas, resultantes de prazos mais longos de arrendamento, com peso mais fraco e menor ocupação média parcialmente compensada por aluguéis mais altos NOI da mesma loja -6,0% 0,9%



POSIÇÃO FINANCEIRA SÓLIDA

No dia 30 de junho de 2020, a alavancagem da FIBRA Prologis era de 29,0%, e a liquidez era de Ps. 6,6 bilhões (US$ 283,0 milhões), incluindo Ps. 5,9 bilhões (US$ 255,0 milhões) de capacidade disponível em sua linha de crédito não garantida e em Ps. 658,0 milhões (US$ 28,4 milhões) de caixa irrestrito.

ATUALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO

"A FIBRA Prologis divulgou sólido desempenho operacional e financeiro, mantendo significativa liquidez", disse Jorge Girault, vice-presidente sênior de finanças da Prologis Property Mexico. "Embora não tenhamos visibilidade de quanto tempo durará a pandemia, nos sentimos encorajados pelo nosso desempenho. Como resultado, estamos ajustando as orientações para refletir nossas perspectivas atuais para o segundo semestre de 2020".

(US$ em milhões, exceto por valores CBFI) 22,75 MXN por USD (média para o ano inteiro) Anterior Revisado FFO por CBFI* US$ 0,1400 – 0,1600 US$ 0,1550 – 0,1650 Distribuições para o ano de 2020 por CBFI US$ 0,097 US$ 0,097 Ocupação no final do ano 94,0 – 96,0% 95,0 – 96,0% NOI da mesma loja (em dinheiro)** -4,0 – 1,0% -5,0 – -3,0% Gastos anuais de capital em % do NOI 13,0 – 14,0% 13,0 – 14,0% Gerenciamento de ativos e honorários profissionais US$ 19,0 US$ 19,0 – 21,0 Aquisições de construção US$ 350 – 400,0 US$ 350 – 400,0

*Exclui o impacto da movimentação cambial **Referência em dólares americanos









INFORMAÇÕES SOBRE O WEBCAST E A TELECONFERÊNCIA

A FIBRA Prologis fará um webcast/uma teleconferência ao vivo para discutir os resultados trimestrais, as condições atuais do mercado e perspectivas futuras. Aqui estão os detalhes do evento:

Quinta-feira, 23 de julho de 2020, às 9h do horário central/10h do horário da costa leste dos EUA.

Transmissão ao vivo on-line no site www.fibraprologis.com, na seção de Relações com investidores, clicando em Notícias e eventos.

Disque: +1 833 714-0919 ou +1 778 560-2663 e digite a senha 8796378.

A gravação telefônica estará disponível de 23 a 30 de julho, nos EUA, Canadá, pelo número +1 800 585-8367, ou +1 416 621-4642 nos demais países, usando o código da conferência 8796378. A gravação será publicada na seção Relações com Investidores do site da FIBRA Prologis.

SOBRE A FIBRA PROLOGIS

A FIBRA Prologis é proprietária e operadora líder de imóveis industriais de alto nível no México. No dia 30 de junho de 2020, a FIBRA Prologis era composta por 201 instalações de logística e fabricação, em seis mercados industriais no México, totalizando 39 milhões de pés quadrados (3,6 milhões de metros quadrados) de área bruta locável.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

As declarações deste comunicado que não são fatos históricos são previsões de futuro baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais sobre o setor e os mercados em que a FIBRA Prologis opera, além das crenças e suposições feitas pela administração. Tais declarações envolvem incertezas que podem afetar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "antecipa", "pretende", "planeja", "acredita", "procura", "estima", variações de tais palavras e expressões semelhantes têm como objetivo identificar essas declarações prospectivas, que geralmente não são de natureza histórica. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional, os eventos ou desenvolvimentos esperados ou antecipados acontecerão no futuro, inclusive as declarações relacionadas ao crescimento do aluguel e da ocupação, da atividade de aquisição, da atividade de desenvolvimento, da atividade de disposição, das condições gerais nas áreas geográficas em que a empresa opera, na dívida e posição financeira da empresa são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e pressuposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas se baseiem em suposições razoáveis, não podemos garantir que as nossas expectativas sejam alcançadas e, portanto, os resultados reais podem diferir significativamente do que é expresso ou previsto nas declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os resultados são: (i) climas econômicos nacionais, internacionais, regionais e locais; (ii) mudanças nos mercados financeiros, nas taxas de juros e taxas de câmbio; (iii) aumento ou concorrência imprevista pelas propriedades da empresa; (iv) riscos associados a aquisições, disposições e desenvolvimento de propriedades; (v) manutenção do status de confiança do investimento imobiliário ("FIBRA") e da estruturação tributária; (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de dívida que mantemos e as nossas classificações de crédito; (vii) riscos relacionados aos investimentos; (viii) incertezas ambientais, inclusive riscos de desastres naturais; (ix) riscos relacionados à pandemia de coronavírus e (x) os fatores adicionais discutidos em relatórios arquivados na "Comissão Nacional de Bancos e Valores" e na Bolsa de Valores do México pela FIBRA Prologis sob o título "Fatores de risco". A FIBRA Prologis não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que apareçam neste comunicado.

Não solicitação – quaisquer valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações anexas, se houver, não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou com as leis de valores mobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, sem registro ou um código válido de isenção dos requisitos de registro, nos termos da Lei de valores mobiliários e de quaisquer leis estaduais em vigor sobre valores mobiliários. Qualquer anúncio desse tipo não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta para comprar os valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e conforme for o caso.

