A FP Markets aprimora sua oferta global adicionando mais de 550 CFDs de ações em vários países

Craig Allison, diretor da Europa, Oriente Médio e África, comentou: "O interesse em torno de ações atingiu um recorde mundial histórico, e é importante para nós evoluir continuamente e ampliar nossa linha de produtos de acordo com o aumento da demanda dos clientes por uma maior diversidade de nossa gama de CFDs de ações. Já contamos com um portfólio impressionante de ações líderes globais que inclui empresas como a Tesla e as chamadas FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet). Esta nova e empolgante linha de produtos acrescenta diversas empresas globais de uma ampla variedade de setores, em uma série de bolsas internacionais, incluindo Alibaba, Zoom e várias empresas de biotecnologia e da indústria farmacêutica, que se mostraram especialmente atraentes para os investidores desde o início da pandemia da COVID-19. Esta nova série de CFDs de ações está disponível na plataforma Metatrader 5 da FP Markets, que oferece funcionalidade avançada e execução rápida para traders novos e experientes que desejam negociar nos mercados globais de forma rápida e eficiente tanto no desktop quanto no celular."

Além disso, para compartilhar CFDs, a FP Markets oferece mais de 10 mil instrumentos de negociação, oferecendo aos traders acesso a CFDs por meio de forex, índices, commodities, ações e criptomoedas, tornando-se uma das maiores ofertas do setor e oferecendo 8 diferentes plataformas, incluindo MT4, MT5 e Iress. Nos últimos 16 anos, a FP Markets aprendeu que a combinação de spreads consistentemente justos e execução rápida, juntamente com plataformas de ponta, uma ampla gama de produtos e suporte ao cliente de primeira linha são os ingredientes-chave que dão aos traders sérios a confiança para negociar. Desde o ano de sua criação em 2005, a Melhor Corretora Forex da Austrália de 2020 continua a expandir sua oferta de produtos, oferecendo aos traders a capacidade de negociar sob algumas das melhores condições de negociação do setor ao mesmo tempo que continua seu extraordinário crescimento anual.

Sobre a FP Markets:

A FP Markets é uma corretora forex global regulamentada pela Austrália com mais de 16 anos de experiência no setor.

A FP Markets oferece spreads forex interbancários altamente competitivos disponíveis a partir de 0,0 pontos percentuais e alavancagem de até 500:1*.

Baixe o aplicativo móvel da FP Markets e negocie em qualquer lugar em várias plataformas on-line poderosas como MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader e Iress.

O excepcional serviço multilíngue 24 horas por dia/5 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o local dos clientes mais satisfeitos do setor, tendo recebido o prêmio "The Highest Overall Client Satisfaction Award" por cinco anos consecutivos da Investment Trends.

A FP Markets recebeu o prêmio de "Global Forex Value Broker" em anos consecutivos (2019, 2020) no Global Forex Awards.

Para obter todos os detalhes sobre nossa ampla gama de ofertas, acesse https://www.fpmarkets.com.

