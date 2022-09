A Frost & Sullivan comemora a net2phone como líder em crescimento e inovação no Unified Communications as a Service Market

O ecossistema de parceiros da net2phone é reconhecido juntamente com suas centenas de agentes e parceiros de canal por manter um sólido pipeline de crescimento

SAN ANTONIO, 2º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Frost & Sullivan identificou a net2phone como líder em crescimento e inovação no Frost RadarTM: Unified Communications as a Service Market na América Latina e no Caribe de 2022. O net2phone é o grupo de comunicações unificadas (UCaaS e CCaaS) que oferece soluções baseadas em nuvem com recursos e integrações avançados para ajudar a comunicação das empresas no mundo digital atual.

Frost & Sullivan reconhece a net2phone por sustentar um sólido pipeline de crescimento (PRNewsfoto/Frost & Sullivan)

Com sede nos Estados Unidos, a net2phone tem presença global com operações em nove países. Chamadas internacionais ilimitadas para mais de 40 países estão disponíveis nas principais áreas urbanas do Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. A empresa alavanca sua própria infraestrutura e operações locais em cada um desses países, o que lhe permite oferecer soluções de voz e telefonia inovadoras e confiáveis para os pacotes UCaaS.

Mais de 10% da força de trabalho de mais de 80% dos decisores de TI da América Latina estava trabalhando remotamente no fim de 2021. A demanda por Contact Center-as-a-Service (CCaaS) em CALA (Customer Address Location Area) está aumentando, e espera-se que o mercado atinja um crescimento de 28,7% na receita em 2022, a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 25%, de 2021 a 2026. A demanda por web e videoconferências também está aumentando à medida que soluções ricas em recursos, confiáveis e econômicas estão disponíveis para atender às necessidades das empresas que adotam um acordo de trabalho híbrido, passando a ser inteiramente remotas ou retornando totalmente ao escritório.

Para baixar o relatório complementar Frost Radar, clique aqui.

"A net2phone construiu um portfólio de clientes altamente diversificados, com clientes que variam de duas a três mil linhas, e teve uma penetração sólida em vários setores, como saúde, varejo, educação, hospitalidade e serviços profissionais. A empresa adiciona continuamente novos recursos às suas soluções, incluindo uma nova plataforma de videoconferência, Huddle, que é frequentemente vendida como parte do pacote UCaaS, mas também é adotada como solução autônoma em alguns mercados", disse Alaa Saayed, diretor do setor de tecnologias de informação e comunicação da Frost & Sullivan. "A empresa tem equipes de desenvolvimento centralizadas que colaboram com engenheiros regionais para customizar projetos para grandes clientes e planeja duplicar seus esforços de inovação em IA para melhorar a experiência de comunicação antes, durante e depois das interações internas."

"Estamos felizes que a Frost & Sullivan reconheça nossa empresa como uma das provedoras de UCaaS de crescimento mais rápido na região, mantendo uma posição de liderança em participação de mercado", disse Daniel Londynski, CEO da net2phone LATAM. "Nossa solução aprimorada engloba recursos adicionais de colaboração para oferecer uma experiência de usuário mais atraente, combater a queda de receita média por usuário (ARPU) e obter vantagem competitiva."

A posição de liderança em crescimento e inovação da net2phone é atribuída aos esforços da empresa em:

Integrações rigorosas com os aplicativos de negócios mais comumente utilizados , como Microsoft Teams, para integrar facilmente milhares de aplicativos de terceiros.

, como Microsoft Teams, para integrar facilmente milhares de aplicativos de terceiros. Integrações personalizadas com CRMs regionais específicos do setor nos segmentos verticais automotivo e imobiliário visando obter vantagem competitiva.

com CRMs regionais específicos do setor nos segmentos verticais automotivo e imobiliário visando obter vantagem competitiva. Aquisição recente da Integra CCS, ampliando seu portfólio com uma solução de centro de contato (CCaSS) e permitindo melhor integração e vendas cruzadas.

Frost Radar™: Mercado unificado de comunicações como serviço na América Latina e no Caribe, 2022 oferece resultados de uma análise aprofundada construída sobre uma metodologia de pesquisa de 360 graus que avaliou mais de 60 empresas. A equipe de analistas do setor identificou 20 líderes do setor que se destacam pela excelência em inovação, estão mais preparados para o crescimento e prontos para o investimento, e os reconhece no Radar Frost com informações sobre suas ofertas inovadoras, taxas de crescimento projetadas, pontos fortes e oportunidades para o futuro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890312/K78F_Radar_1200X628.jpg

