A Fundação Barilla e a Food Tank anunciam o evento: "Resetting the Food System from Farm to Fork - Setting the Stage for the UN 2021 Food Systems Summit"

PARMA, Itália, 29 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- "Precisamos de um movimento positivo para acelerar, capacitar, refinar e desenhar um futuro mais sustentável, e aumentar a conscientização das pessoas, empresas, cidadãos e instituições de que outro futuro é possível". Guido Barilla, presidente do Grupo Barilla e da Fundação Barilla, usou essas palavras para anunciar esse evento fundamental intitulado "Resetting the Food System from Farm to Fork - Setting the Stage for UN 2021 Food Systems Summit".