A Fundação Ellen MacArthur concede à Brambles a classificação "A" em circularidade

A Circulytis, que foi lançada em janeiro passado, facilita a medição dos fluxos de materiais; analisa em profundidade todas as operações circulares; alerta sobre áreas que precisam de melhorias imediatas; e aponta oportunidades de inovação estratégica. Essencialmente, ela ajuda a relevar as vantagens da reutilização de materiais em um modelo circular em comparação com os modelos de negócios lineares mais convencionais.

O sistema de avaliação está dividido em duas categorias principais: "facilitadores" e "resultados". Os primeiros são elementos próprios da empresa, como estratégia, colaboradores, sistemas e processos, inovação e interação externa com clientes e fornecedores. A Brambles obteve a maior pontuação em todos os aspectos desta categoria.

Na categoria de "resultados", onde analisam-se as entradas (como materiais e energia) e as saídas (produtos ou serviços) que contribuem para a economia circular, a Brambles também pontuou bem. Seu compromisso com o abastecimento sustentável chamou a atenção da equipe de avaliação, que ajudou a apontar as áreas a serem desenvolvidas em sua estratégia futura.

O Vice-Presidente Global de Sustentabilidade da Brambles, Juan José Freijo, apoia a participação da empresa na Circulytics porque além de permitir a avaliação da circularidade dos fluxos de produção e da cadeia de valor da empresa a nível global, a fundação Ellen MacArthur proporciona feedback personalizado.

"O mundo, e especificamente a cadeia de abastecimento, precisa implementar urgentemente a circularidade. Este excelente resultado reforça nossa ambição de aumentar ainda mais a quantidade de energia proveniente de fontes renováveis. Embora tenhamos orgulho do nosso modelo de participação e reutilização, assim como dos nossos níveis atuais de abastecimento sustentável, um dos nossos objetivos prioritários como empresa circular é continuar desenvolvendo uma estratégia de regeneração dos sistemas naturais que possam ser afetados por nossas operações", acrescentou ele.

O Jarkko Havas, Chefe de Dados e Métricas da Fundação Ellen MacArthur, elogiou a Brambles por seus resultados e reconheceu a participação ativa da empresa na fase de desenvolvimento e testes da Circulytics, cuja utilização está começando a dar frutos na transição para uma economia circular.

Sobre a Fundação Ellen MacArthur

A Fundação Ellen MacArthur foi aberta em 2010 para acelerar a transição para uma economia circular. Desde o seu início, a instituição tornou-se líder ideológica global, estabelecendo a economia circular como uma prioridade na agenda dos tomadores de decisão nas empresas, governo e academia. O programa CE100 para a economia circular oferece um espaço pré-competitivo para aprender, compartilhar conhecimentos e colocar ideias em prática. Para mais informações, por favor visite: www.ellenmacarthurfoundation.org

Sobre a Brambles

A Brambles ajuda a levar mais mercadorias para mais pessoas e mais lugares do que qualquer outra empresa do planeta. Suas paletes e embalagens formam os blocos invisíveis da cadeia de abastecimento global, e as marcas líderes mundiais confiam na Brambles para transportar suas mercadorias de forma mais eficiente, sustentável e segura. Como pioneira da economia colaborativa, a Brambles criou um dos negócios de logística mais sustentáveis do mundo, que compartilha e reutiliza plataformas sob um modelo conhecido como 'pooling'. A Brambles atende principalmente aos setores de produtos de grande consumo (por exemplo, alimentos secos, mercearias, produtos para saúde e cuidados pessoais), produtos frescos, bebidas, varejo e manufatura em geral. O Grupo emprega aproximadamente 11 000 pessoas e possui aproximadamente 330 milhões de paletes, caixas e containers distribuídos em uma rede de mais de 750 centros de serviços. A Brambles opera em mais de 60 países e tem suas maiores transações na América do Norte e Europa Ocidental. Para mais informações, por favor visite www.brambles.com.

