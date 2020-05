A Fundação Merck anuncia os prémios de jornalismo 'Fique em Casa' para países latino-americanos

A Dra. Rasha Kelej, PCQ da Fundação Merck explicou, "Acreditamos fortemente que a mídia é uma parceira crítica para aumentar a conscientização sobre questões sensíveis e urgentes como o coronavírus. Os Prémios de Jornalismo 'Fique em Casa' foram lançados para encorajar a mídia a sensibilizar as nossas comunidades que esse período conturbado devido à ameaça do coronavírus, é difícil para todos – tanto física quanto mentalmente. Enquanto a maioria dos países está em isolamento toal ou com restrições de circulação, as pessoas não sabem como lidar com a situação. O distanciamento físico é a nossa responsabilidade social e a única maneira de controlar o coronavírus; entretanto, será preciso muita coragem e disciplina para praticá-lo".