A GAC MOTOR é reconhecida como campeã do estudo de qualidade inicial da J.D. Power para a marca chinesa por oito anos consecutivos

Oito anos consecutivos como campeã da marca China comprovaram a qualidade estável e confiável da GAC MOTOR, reconhecida por mercados e autoridades.

A GAC MOTOR sempre controlou rigorosamente a qualidade e a confiabilidade dos veículos em todos os aspectos e melhorou os projetos elaborativos de cada modelo. Este ano, a GAC MOTOR iniciou o projeto de alta qualidade, alta durabilidade e alta confiabilidade (high Quality, high Durability, and high Reliability, QDR), tomando-o como indicador abrangente de qualidade do produto e padrões melhorados de durabilidade e qualidade, garantindo consistentemente a alta qualidade para os clientes.

O excelente controle de qualidade e o sistema de cadeia de suprimentos equipam cada modelo com qualidade extraordinária. O GS3 está em primeiro lugar no segmento de mini SUV na J.D. Power Initial Quality Research (IQS), com a qualidade do produto reconhecida por instituições de renome. Como uma das estrelas de maior vendagem no mundo, o GS3 apresenta aos clientes uma solução de mobilidade de alta tecnologia e alta qualidade com sua elegante e moderna aparência, projeto de interior de alta tecnologia, direção confortável e experiência de controle amplamente preferidos por consumidores de todo o mundo.

Outro modelo estrela, o GN6 foi reconhecido pela J.D. Power e ocupa o segundo lugar na lista de MPVs de médio porte. Combinando qualidade e moda, amplo espaço e conforto, inteligência e segurança, o GN6 é uma opção selecionada para recepção de negócios de alta qualidade, adequado para o lazer da família e atende às necessidades diversificadas dos consumidores.

Atualmente, a GAC MOTOR estendeu seu alcance a 26 países e regiões em todo o mundo e construiu preliminarmente as redes de vendas e serviços. Apesar do impacto contínuo da pandemia, a GAC MOTOR cresceu contra a tendência industrial e demonstrou sólido impulso de desenvolvimento constante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1324641/GAC_MOTOR.jpg

FONTE GAC MOTOR

