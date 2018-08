A GAC Motor participa pela primeira vez do Salão Internacional do Automóvel de Moscou

Yu Jun, Presidente da GAC Motor, havia destacado, durante a Conferência Internacional de Distribuidores de 2018, que a Rússia é um mercado-chave, na medida em que a empresa continua a seguir a Iniciativa 'Cinturão e Estrada' da China, o que marca avanços adicionais na exploração de mercados mais maduros na Europa. Alguns dos modelos de veículos da GAC Motor já receberam qualificação para venda na Rússia. Há forte confiança de que a dinâmica, a durabilidade e a segurança desses automóveis podem conquistar a preferência dos compradores locais.

Com uma forte base no desenvolvimento de produtos, manufatura e operação em escala global, a GAC Motor, como uma marca chinesa independente, fez um excelente progresso nos mercados globais com veículos que são sucesso de vendas e ganhadores de prêmios e também com serviços cinco estrelas.

Durante o MIAS, a GAC Motor estará estreando sua linha de veículos de elite, incluindo o campeão de vendas GS4 SUV, o luxuoso GS8 SUV, a primeira minivan GM8, o sedan de luxo GA8, bem como o SUV GE3, totalmente elétrico. A estrela da primeira exibição da GAC Motor em Moscou será o GS8 SUV, o primeiro SUV de médio a grande porte, com 7 lugares, de uma marca chinesa que vendeu mais de 10.000 carros em um mês no mercado doméstico.

A GAC Motor vem seguindo uma estratégia contínua, direcionada à inovação e orientada para a qualidade desde que a marca foi criada há 10 anos. Com uma rede global de pesquisa e desenvolvimento (P&D), instalações de manufatura de classe mundial, cadeia de fornecimento internacional e configuração de marketing, a marca lançou uma série de modelos, os quais alcançaram grande sucesso tanto no país quanto internacionalmente.

Além disso, a GAC Motor estabeleceu redes globais de vendas e serviços em 15 países e regiões, e tem sido elogiada como 'a melhor marca chinesa de carros' em diversos mercados internacionais. A fabricante de automóveis fez espetaculares participações nos principais salões internacionais de automóveis, tais como o Salão Internacional do Automóvel Norte-Americano (NAIAS) e o Salão do Automóvel de Dubai e o MIAS será outro marco no desenvolvimento da marca.

"Com um vigoroso sistema de controle de qualidade e sistemas líderes de fornecimento doméstico, a GAC Motor é uma marca extremamente forte com uma garantia de qualidade estabelecida e completa. Queremos mostrar o melhor do setor automobilístico da China no mercado russo através de nossa estreia no MIAS", acrescentou Yu.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que está classificada no 202o. lugar entre as empresas da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupa agora a mais alta posição entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS - China Initial Quality Study) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centralizada na qualidade da empresa, a partir de pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovadores, manufatura para a cadeia de fornecimento e vendas e serviços.

