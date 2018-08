A GardaWorld lança o painel aperfeiçoado de segurança Crisis24: sua fonte confiável de informações globais oportunas e verificadas

"Na GardaWorld, nossa missão é informar, proteger e ajudar os clientes. Em um mundo cheio de notícias falsas, os clientes precisam ser capazes de tomar decisões informadas com base em fatos oportunos e verificados. Ao adicionar as poderosas análises de risco país da IHS Markit ao conteúdo desenvolvido pela nossa equipe de analistas, podemos oferecer aos usuários do Crisis24 uma das mais robustas plataformas complementares de informações de segurança e avaliação de risco do mercado", declarou Oliver Westmacott, presidente e diretor operacional da GardaWorld Security Services, International.

Lançado na segunda metade fiscal de 2017, o site garda.com recebe quase meio milhão de visitantes por mês. A maior parte do tráfego do site vem do Crisis24, que fornece aos usuários informações de segurança confiáveis e totalmente verificadas, atualizadas em tempo real e acessíveis ininterruptamente. O painel público está disponível no site garda.com/crisis24 e oferece alertas personalizados de notícias em tempo real. O painel Crisis24 também tem mais de 200 relatórios de avaliação de risco país, que são ferramentas muito valiosas tanto para viajantes como para empresas que fazem negócios no exterior. Esses relatórios detalhados são desenvolvidos em parceria com a IHS Markit, líder de mercado em análise e previsão de risco país. Os especialistas da IHS Markit complementam os relatórios dos países do Crisis24 com análises de risco, especificamente, um resumo executivo e perspectivas operacionais, bem como uma visão do terrorismo, dos riscos de guerra e da estabilidade social geral. A equipe do Crisis24 contribui com avaliações completas de saúde e riscos naturais, uma visão sobre transporte e outras informações práticas relacionadas a viagens.

"A GardaWorld e a IHS Markit se encaixam naturalmente. As ofertas de segurança tática e operacional da GardaWorld complementam a nossa inteligência estratégica voltada para o futuro em relação a amplo espectro do risco país", disse Zbyszko Tabernacki, vice-presidente sênior de economia e risco país da IHS Markit. "Esta aliança permitirá escalabilidade e conectividade para o benefício dos clientes e está muito alinhada com os tipos de alianças que a IHS Markit está criando com os principais fornecedores de soluções em todo o mundo".

"A GardaWorld tem como objetivo ser líder global no fornecimento de informações de segurança e análise de risco de alto nível, e a aliança com a IHS Markit intensifica ainda mais a nossa capacidade de fazer isso. Nossos clientes agora têm ainda mais ferramentas à disposição para rastrear ameaças, tomar decisões informadas e se manterem em segurança", acrescentou Oliver Westmacott.

A aliança com a IHS Markit é perfeita para o programa de segurança em viagens da GardaWorld, que permite às empresas cumprirem seu papel de cuidar, garantindo a segurança dos funcionários que viajam para o exterior. Por meio dos três componentes, informações, monitoramento e proteção, o programa conscientiza os viajantes sobre os potenciais riscos e oferece acesso a vários recursos em caso de problemas.

A GardaWorld é a maior empresa privada de serviços de segurança do mundo, oferecendo serviços em dinheiro, soluções de segurança física e especializada e, com o portal Crisis24, a disseminação de informações verificadas relacionadas à segurança internacional. Parceira preferida de empresas privadas, governos, organizações humanitárias e multinacionais com funcionários em todo o mundo, a GardaWorld emprega mais de 65.000 profissionais altamente qualificados e dedicados, que atendem clientes diversificados na América do Norte, África, Ásia e no Oriente Médio. No complexo mundo em que vivemos, a reputação da empresa se baseia na qualidade dos serviços, assim como no compromisso e na integridade dos funcionários.

Para obter mais informações, visite o site www.garda.com.

