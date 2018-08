A GCL-SI se torna a primeira empresa estrangeira a receber a certificação do BIS para módulos fotovoltaicos

NOVA DELHI, Índia, 31 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A GCL-SI se tornou a primeira empresa estrangeira a receber certificação do Departamento de Padrões Indianos (BIS - Bureau of Indian Standards) para seus módulos fotovoltaicos.

O BIS é a Autoridade de Padronização e Certificação da Índia, criada em 1987 para substituir o Instituto Indiano de Padrões (ISI – Indian Institute of Standards), estabelecido em 1946, como a autoridade estatutária nacional de padrões e certificações da Índia, responsável pela certificação dos produtos indianos. Em março de 2018, a GCL-SI cooperou com a VDE, Perfect Care Solution LLP, para lançar oficialmente o teste para certificação do BIS indiano. Após um longo teste e rigorosa auditoria do BIS, a GCL-SI finalmente se tornou a primeira empresa do mundo a receber a certificação do BIS.

O Sr. Eric Luo, presidente da GCL-SI, disse: "A GCL-SI tem o compromisso de fornecer aos clientes produtos solares de alta qualidade e alta confiabilidade. Sermos a primeira empresa não indiana de todo o mundo com a certificação do BIS é um marco importante para nós. Agradecemos aos nossos parceiros locais no projeto, VDE, Perfect Care Solution LLP, por sua cooperação e apoio. Esperamos sinceramente que os produtos de alta qualidade integrados pela GCL-SI atendam mais clientes e, por fim, façam com que o meio ambiente mundial fique mais saudável".

Em 2018, a Índia incorporou os módulos fotovoltaicos entre os produtos de certificação compulsória, o que significa que os módulos fotovoltaicos necessitam serem testados de acordo com os padrões IS 14286, IS 61730-I, IS 61730-II e em laboratórios aprovados pelo BIS na Índia. Somente após a conclusão dos testes e após os módulos receberem a certificação do BIS é que eles podem entrar no mercado doméstico indiano. A colocação do rótulo IS é permitida somente após o fabricante receber o certificado.

Sobre a GCL-SI

A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), faz parte do GOLDEN CONCORD Group (GCL). A GCL-SI fornece um sistema integrado de energia único e de última geração e tem o compromisso de se tornar a empresa líder mundial de energia solar.

FONTE GCL-SI