A GCL System Integration recebeu o primeiro certificado de resseguro global CSR+

A Swiss Re, com mais de 150 anos de história e com filiais e afiliadas nas principais cidades do mundo, é uma das maiores empresas de resseguro. No início de 2018, a empresa publicou o Solar Panel Code of Practice: International Guideline on the Risk Management and Sustainability of Solar Panel Warranty Insurance (Código de Prática do Painel Solar: Diretriz Internacional de Gerenciamento de Risco e Sustentabilidade do Seguro de Garantia do Painel Solar, SPCoP). Sendo o conteúdo central do SPCoP, o CSR+ define os padrões de teste de confiabilidade para qualidade e desempenho de energia de painéis solares. O teste engloba o programa de teste de confiabilidade composto do painel, bem como uma auditoria abrangente de fábrica para todas as plantas de produção.

O vice-presidente da GCL-SI, He Deyong, disse: "O CSR+ é um dos mais avançados padrões de teste do mundo. O fato de a empresa ter sido capaz de passar com sucesso nos testes extrarrigorosos demonstra a confiabilidade de seus produtos. Enquanto isso, a subscrição direta pela empresa especialista em seguros de energia Alltrust Insurance Company, com o suporte de resseguro da Swiss Re, oferece proteção robusta de seguros, apoiando fortemente os planos de desenvolvimento de mercado da GCL-SI no mundo todo. A GCL-SI espera cooperar ainda mais com a Swiss Re nas áreas de finanças, seguros e manufatura, além de construir uma plataforma de intercâmbio técnico para ajudar a acelerar o crescimento no setor de energia alternativa".

O padrão CSR+ é o mais recente padrão de teste de confiabilidade, além de ser muito mais rigoroso do que o exigido pelas atuais certificações IEC61215 e IEC61730. A Swiss Re sempre aderiu à filosofia do investimento em valor, apoiando e fazendo parcerias de longo prazo com clientes que têm competitividade sustentável. Sendo a primeira empresa no mundo a ser aprovada no programa de testes de confiabilidade CSR+ da Swiss Re, a GCL-SI receberá um seguro fornecido pela Alltrust Insurance Company, bem como o resseguro da Swiss Re para os painéis que produz, durante o período de validade do certificado. Essa aliança ressalta o excelente desempenho e a qualidade confiável dos painéis da GCL-SI. O apoio de resseguro da Swiss Re é um forte endosso da qualidade dos painéis da GCL-SI e fornece sólida garantia para as vendas do painel. Enquanto isso, as soluções de seguro da Swiss Re e muitas décadas de experiência podem ajudar ainda mais seus clientes a reduzir os custos financeiros e de financiamento.

Por fabricar painéis nível 1, a GCL-SI considera prioritária a qualidade do produto e conquistou a confiança de clientes em nível mundial com base na estabilidade e na qualidade de produto confiável. A GCL-SI enfatiza constantemente que reduzir custos e aumentar a inovação deve ser o centro da resposta à paridade de redes. A GCL-SI tem como objetivo fornecer mais valor aos clientes, com alta qualidade e baixos índices de desempenho e preço.

Sobre a GCL-SI

A GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI), faz parte do GOLDEN CONCORD Group (GCL). A GCL-SI oferece um sistema de energia integrado de ponta e tem o compromisso de se tornar a principal empresa de energia solar do mundo.

Sobre a Swiss Re

O Swiss Re Group é um dos principais fornecedores mundiais de resseguro, seguro e outras formas de transferência de risco baseadas em seguro, trabalhando para tornar o mundo mais resiliente. Prevê e gerencia riscos, desde catástrofes naturais a mudanças climáticas, do envelhecimento das populações ao crime cibernético. O objetivo do Swiss Re Group é capacitar a sociedade para prosperar e progredir, criando novas oportunidades e soluções para seus clientes. Sediado em Zurique, na Suíça, onde foi fundado, em 1863, o Swiss Re Group opera através de uma rede de cerca de 80 escritórios distribuídos mundialmente. Está presente na China desde 1995, tendo aberto sua filial em Pequim, em 2003, para oferecer ampla gama de produtos e serviços de resseguro em toda a China.

