A GCL System revela produtos cast-mono para dar boas-vindas à era da paridade de rede

No ano passado, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC - National Development and Reform Commission), o principal órgão de planejamento econômico da China, lançou uma política para controlar estritamente novas usinas subsidiadas de energia fotovoltaica e reduzir ainda mais as taxas de subsídios relacionadas.

"A política fará com que o sistema fotovoltaico se torne mais competitivo com a energia convencional, como as usinas a carvão, no futuro próximo na China. Também observamos que a era da paridade de rede está chegando mundialmente em 2019", explicou Luo.

Sendo uma fornecedora internacional de módulos PV, a GCL System se concentra continuamente na inovação para melhorar o desempenho dos produtos, visando fornecer os produtos mais valorosos para os clientes e contribuir para um mundo com paridade de rede.

A GCL System lançou pela primeira vez a fatia (wafer) cast-mono e seu painel solar de última geração na feira Intersolar Europe 2019 em Munique, na Alemanha. Com a combinação da tecnologia de fabricação da célula monocristalina com a tecnologia de fundição de lingotes multicristalinos, a eficiência do módulo cast-mono pode alcançar 19,4 por cento, conforme informado pela empresa.

Luo disse que o módulo cast-mono foi muito popular e atraiu muito interesse dos visitantes durante a feira. A empresa já recebeu diversos pedidos de clientes europeus e espera alcançar vendas de 1 GW este ano.

Ele mencionou que as vendas internacionais da empresa representarão 80 por cento este ano, um aumento em relação aos 52 por cento de 2018. Atualmente, tanto o mercado europeu quanto o americano apresentam uma crescente demanda. Em particular, as regiões ao longo das rotas da Iniciativa Cinturão e Rota estão apresentando um significativo aumento na demanda, representando crescimento anual de 40 a 50 por cento.

Para atender às crescentes demandas, a GCL System planeja produzir de 6.5 a 7.0 GW de módulos mono, pela primeira vez excedendo seus produtos monocristalinos este ano, disse Luo, acrescentando que a empresa se esforçará ainda mais para melhorar o desempenho do módulo cast-mono no futuro.

