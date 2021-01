A GIGABYTE lança nova linha de notebooks da série RTX 30

A GIGABYTE lança um total de 7 novos notebooks equipados com placas de vídeo da série RTX 30 com projeto térmico atualizado

A série AORUS pro gaming (AORUS 17G / 15G / 15P) oferece a melhor experiência de jogos da categoria com placas de vídeo RTX 3080 e monitores de 300Hz.

A série AERO creator (AERO 17 / 17 HDR / 15 / 15 OLED) é perfeita para a criação de conteúdo com painéis X-Rite™ Pantone® calibrados de fábrica com resoluções de no máximo 4K

Saiba como a GIGABYTE coloca o desempenho acima de tudo: http://www.aorus.com/laptop/geforce-rtx30/

TAIPEI, 12 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE apresentou hoje os novos notebooks AORUS pro gaming e AERO creator no evento virtual de lançamento Desempenho Acima de tudo. Equipados com as mais recentes placas de vídeo NVIDIA® GeForce® RTX™ 30, esses notebooks transformam a experiência de computação móvel oferecendo uma experiência de jogar verdadeiramente imersiva para os gamers e criação rápida para profissionais, ao mesmo tempo em que garante um desempenho estável graças à refrigeração atualizada.