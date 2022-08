A GIGABYTE realiza a campanha global "AERO 16 Relay Challenge" que apresenta notebooks com cores precisas para criadores de conteúdo

TAIPEI, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca de computadores líder mundial vem impressionando a comunidade de criadores com seus notebooks completamente reformulados da série AERO, desde seu lançamento no início deste ano. Acima de tudo, o notebook para criadores AERO 16 foi especialmente projetado tendo em mente designers gráficos, editores de vídeo e fotógrafos, oferecendo precisão de cores certificada pela X-Rite™ e validada pela Pantone® (Delta e<1). Combinado com a tela super fina 4K+ OLED e a tela DisplayHDR™ 500 True Black certificada pela VESA, o notebook AERO 16 oferece cores reais que darão vida às inspirações dos criadores.

A GIGABYTE realiza a campanha global "AERO 16 Relay Challenge" que apresenta laptops com cores precisas para criadores (PRNewsfoto/GIGABYTE)

Para compartilhar um avanço tão criativo, a GIGABYTE está convidando toda a comunidade para participar do AERO 16 Relay Challenge e a transmitir a alegria das cores e da criação nas plataformas sociais. A campanha é realizada juntamente com o Color Relay Challenge. Desde 10 de agosto, os participantes estão sendo convidados a aplicar o filtro de RA do Instagram com o tema AERO 16 e concluir as tarefas para ter a chance de ganhar prêmios incríveis.

A campanha será posteriormente sucedida pelo Creativity Relay Challenge. A GIGABYTE se unirá a vários criadores de conteúdo mundialmente renomados, incluindo Asia Ladowska, Carles Dalmau, Elenamics, Elliot Ulm e Li Cambon. Esses talentos criativos serão divididos em duas equipes e cada equipe criará uma obra de arte com base nos assuntos realidade e liberdade. Todos os talentos usarão o notebook AERO 16 e deixarão a criatividade fluir, graças ao potente desempenho e à precisão perfeita das suas cores. A partir de 23 de agosto, todos poderão visitar a página oficial do Facebook e votar em suas obras de arte favoritas para ter a oportunidade de ganhar um notebook AERO 16 personalizado com o design do vencedor.



Para mais informações sobre a campanha, acesse https://bit.ly/GIGABYTE-AERO16-Laptop-Relay-Challenge

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1877312/image_5013704_38340931.jpg

FONTE GIGABYTE

