A Gotion High-tech e a VinES Vietnam iniciam a construção de uma fábrica de baterias de joint venture

HA TINH, Vietnã, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 18 de novembro, a fábrica de baterias, uma joint venture da Gotion High-Tech e Vietnam VinGroup foi inaugurada oficialmente na Zona de Desenvolvimento Econômico Ha Tinh do Vietnã. Estima-se que o projeto atinja uma capacidade de produção anual de 5 GWh, com previsão de entrada em operação até o final de 2023, sendo a primeira fábrica de baterias de fosfato de ferro de lítio (LFP) no Vietnã.

A fábrica foi um investimento conjunto da Gotion High-tech e VinES (membro do VinGroup). A Gotion High-tech detém 51% das ações e a VinES detém 49%. De acordo com o plano, o projeto tem uma escala de 14 hectares com uma capacidade projetada de 5 GWh/ano, e estima-se que seja concluído e posto em operação até o final de 2023. Para atender à demanda de baterias LFP para baterias de veículos de nova energia VinFast.

Na cerimônia de inauguração, Li Zhen, presidente da Gotion High-Tech, disse: o VinGroup é o empreendimento mais respeitado do Vietnã. A fábrica de baterias construída em conjunto pela Gotion High-tech e o VinGroup dará suporte às necessidades de bateria dos veículos elétricos da VinFast. Ela não só contribuirá para a revolução energética, o desenvolvimento climático e econômico do Vietnã, como também contribuirá para a civilização energética da sociedade humana.

Desde o início deste ano, a estratégia de globalização da Gotion High-tech tem sido continuamente implementada. Em junho, a empresa firmou uma cooperação estratégica com a JEMSE da Argentina para estabelecer uma linha de produção de joint venture de carbonato de lítio de nível de bateria na província de Jujuy, na Argentina. Ao mesmo tempo, foi lançada oficialmente a German Gotion, que iniciou o ritmo de "fabricada na Europa" das baterias Gotion. Em julho, os Recibos de Depósito Global (GDR) da empresa tocaram o sino na SIX Swiss exchange; em setembro, a empresa assinou um acordo de cooperação estratégica com a Sumec para promover o negócio de exportação de produtos de armazenamento de energia. De acordo com o plano da empresa, até 2025, estima-se que a empresa atinja a capacidade de produção anual de 300 GWh da capacidade de produção global, incluindo 100 GWh no exterior, para ajudar a alcançar a neutralidade global de carbono.

FONTE Gotion High-Tech

