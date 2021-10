A grande final de S.Pellegrino Young Chef 2021 será entre os dias 28 a 30 de outubro, em Milão

"Estamos felizes em dar as boas-vindas à comunidade internacional de gastronomia em Milão. Há um ano, lançamos a S.Pellegrino Young Chef Academy, uma comunidade inspiradora em que jovens chefs talentosos se conectam com os membros mais influentes do mundo da gastronomia e são capacitados com um plano de educação, mentoria e oportunidades de experiência. A competição S.Pellegrino Young Chef Academy é uma das ações mais importantes do projeto e a principal ferramenta que temos para reforçar nosso compromisso: estimular e nutrir a criatividade com significado, capaz de impulsionar uma evolução contínua não só no setor da gastronomia, mas também em toda a sociedade. Isso é o que fez a Grand Finale, que vamos vivenciar juntos, uma data tão importante para nós e também no calendário da gastronomia mundial.", comenta Stefano Bolognese, diretor da unidade de negócios internacionais da Sanpellegrino.

A COMPETIÇÃO ATÉ AGORA E OS FINALISTAS

Essa edição da competição teve a participação de candidatos do mundo todo. Com o compromisso da S.Pellegrino com o equilíbrio e a inclusão de gênero, a porcentagem de mulheres inscritas entre os candidatos aumentou para mais de 10% desde 2015. No mundo todo, 135 jovens chefs foram aprovados nas seleções preliminares e participaram de sessões de preparo culinário ao vivo diante de jurados internacionais dos 12 países e regiões participantes.

Os vencedores regionais da S.Pellegrino Young Chef Academy chegam à grande final após um caminho de mentoria durante o qual, graças ao apoio de um chef sênior, puderam refinar suas criações exclusivas.

As 12 regiões e os respectivos vencedores da S.Pellegrino Young Chef Academy são:

Jose Lorenzo Morales , Melbourne , Austrália, região do Pacífico – "Analogia" Kevin Wong Tat Mun , Singapura, Singapura, região da Ásia – "Celebração de um pato" Albert Manso Miras , Barcelona , Espanha, região ibérica e mediterrânea – "Codorna e vinho" Cynthia Xrysw Ruelas Diaz, Guadalajara , México, região da América Latina – "Milpa y Mar" Levente Koppány, Budapeste, Hungria, região da Europa central – "Truta arco-íris com cerefólio, cogumelos silvestres e alho selvagem" Vitalii Savelev , Moscou, Federação Russa, região da Eurásia – "Rapa do Mar Negro com cogumelos cultivados em cascas de limão" Alexandre Alves Pereira , Paris , França, região noroeste da Europa – "Aspargos verdes, sardinhas e hera rasteira" Paul Thinus Prinsloo, Cidade do Cabo, África do Sul, África e região do Oriente Médio – "Bouillabaisse 2.0" Alessandro Bergamo , Milão, Itália, Itália e região sudeste – "Melhor um ovo hoje ou um frango amanhã?" Rafael Covarrubias , Oakville , Canadá, região da América do Norte – "Pato almiscarado temperado com Mole Negro, conserva de ameixas secas e raízes de inverno" Jerome Ianmark Calayag, Estocolmo, Suécia, Reino Unido e região do norte da Europa – "Humildes vegetais" Victor/ Zhi Cheng Wang , Xangai, China, região da Grande China – "O que é soja na China"

THE SEVEN SAGES (OS SETE SÁBIOS) E O FÓRUM THE S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY

Na grande final, os jovens chefs selecionados prepararão pratos diante dos Seven Sages (Sete Sábios) - uma conceituada banca de jurados composta por sete chefs de renome mundial - que julgará os pratos para definir o vencedor final da competição S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-2021.

A banca de grandes chefs de prestígio será composta por sete chefs do mundo todo: Enrico Bartolini, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smyth e Pim Techamuanvivit. Os jurados julgarão os finalistas com base em três atributos - habilidades técnicas, criatividade e crença pessoal - bem como no potencial dos candidatos de criar mudanças positivas na sociedade por meio da gastronomia. O chef que demonstrar esses atributos com mais sucesso será coroado o vencedor da S.Pellegrino Young Chef Academy 2021.

Além disso, a jornada culinária deste ano também realizará um Brain Food Forum da S.Pellegrino Young Chef Academy com curadoria da Fine Dining Lovers, líder on-line em gastronomia da S.Pellegrino e Acqua Panna, que terá duração de um dia. O "Brain Food" terá como palestrantes: Massimo Bottura, Virgilio Martinez e os Seven Sages. Os convidados compartilharão suas experiências e opiniões, inspirando assim todos os chefs e entusiastas da culinária real que participarem do evento, com ideias e reflexões relacionadas ao mundo da gastronomia.

OS TRÊS PRÊMIOS ADICIONAIS

A competição deste ano introduziu três novos prêmios para refletir a crença da S.Pellegrino e apoiar o poder transformador da gastronomia e seu impacto além da cozinha. Esses prêmios estavam disponíveis nas competições regionais, e todos os 36 vencedores deles também foram convidados a participar da grande final, recebendo outra oportunidade de se comunicar com alguns dos maiores nomes da gastronomia mundial.

Os três prêmios que complementam o atual prêmio S.Pellegrino Young Chef Academy são:

1. Prêmio Acqua Panna por conexão na gastronomia

Esse prêmio será votado pelos 12 mentores, um de cada região, e irá para o chef cujo prato exclusivo melhor refletir a conexão perfeita entre diferentes culturas. O objetivo do prêmio é enfatizar a tendência crescente na gastronomia global de "chefs sem fronteiras".

2. Prêmio S.Pellegrino de responsabilidade social

Esse prêmio será decidido por um representante reconhecido internacionalmente em sustentabilidade alimentar e escolherá o chef que apresentar o prato que melhor transmitir o princípio dos alimentos como resultado de práticas socialmente responsáveis.

3. Prêmio Fine Dining Lovers Food for Thought Award

Esse prêmio será votado pela comunidade on-line da Fine Dining Lovers, apreciadores da culinária, chefs e fãs da gastronomia do mundo todo e será concedido ao jovem chef que melhor representar sua crença pessoal em seu prato.

Os destaques da S.Pellegrino Young Chef Academy Grand Finale 2021 estarão disponíveis nos canais da S.Pellegrino Young Chef Academy e da Fine Dining Lovers. Para saber mais sobre a emocionante busca de talentos, acesse: https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/ .

Sobre a S.Pellegrino e Acqua Panna

A S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks são marcas registradas internacionais da Sanpellegrino S.p.A., que está sediada em Milão, na Itália. Distribuídos em mais de 150 países por meio de filiais e distribuidores em todos os cinco continentes, esses produtos representam a excelência em qualidade em virtude de suas origens e interpretam perfeitamente o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de prazer, saúde e bem-estar. Fundada em 1899, a Sanpellegrino S.p.A. é a empresa líder do setor de bebidas na Itália com sua linha de águas minerais, aperitivos não alcoólicos, drinks e chás congelados. Como uma importante produtora italiana de água mineral, sempre se comprometeu a aprimorar esse bem primário para o planeta e trabalha de forma responsável e apaixonada para garantir que esse recurso tenha um futuro seguro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1640034/S_Pellegrino_12_Finalists.jpg

FONTE Sanpellegrino Group

SOURCE Sanpellegrino Group