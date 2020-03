A grande jogada da Tongwei: meta de 100 GW em três anos

CHENGDU, China, 12 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Em 11 de fevereiro, a Tongwei Co., Ltd., empresa chinesa fotovoltaica listada na bolsa de valores, emitiu dois anúncios: o plano de desenvolvimento para o negócio de silício cristalino de alta pureza e células solares para 2020-2023 e o anúncio sobre investimento e desenvolvimento de células solares de alta eficiência e projeto de apoio com capacidade anual de 30 GW, causando um tumulto na indústria.

No anúncio do plano de desenvolvimento de médio prazo, a Tongwei deixa claro que as metas de capacidade de produção acumulada dos negócios de silício cristalino de alta pureza devem ser de 80.000 t em 2020, 115.000-150.000 t em 2021, 150.000-220.000 t em 2022 e 220.000-290.000 t em 2023. Os materiais monocristalinos devem representar mais de 85%, e os materiais do tipo N devem representar 40%-80%; o custo de produção e o custo de caixa devem ser de 30.000-40.000 yuans/t e 20.000-30.000 yuans/t respectivamente, com uma diminuição acentuada do custo da capacidade de produção.

Além disso, as metas de capacidade de produção acumulada para o negócio de células solares devem ser as seguintes: 30 GW-40 GW em 2020, 40 GW-60 GW em 2021, 60 GW-80 GW em 2022, e 80 GW-100 GW em 2023. O plano estratégico deve focar em Perc+, Topcon, HJT e outros produtos novos, que devem ser compatíveis com todas as especificações da Série 210 e abaixo. O custo sem ser do silício para células Perc deve ser inferior a 0,18 yuan/w.

De acordo com o segundo anúncio, a Tongwei Co., Ltd. e sua subsidiária Tongwei Solar Co., Ltd. planejam assinar um acordo de investimento para a indústria de base fotovoltaica com o Governo Popular do Condado de Jintang da cidade de Chengdu para construir uma célula solar de alta eficiência e projeto de apoio com capacidade anual de 30 GW no Condado de Jintang, na cidade de Chengdu. O projeto será implementado por etapas, e terá um investimento total de 20 bilhões de yuans de acordo com a estimativa. O Projeto Fase I de 7,5 GW foi lançado antes de março deste ano, e será concluído e colocado em operação em 2021. Os projetos subsequentes serão gradualmente concluídos e colocados em operação nos próximos 3-5 anos de acordo com a demanda do mercado.

Estimado com base no preço atual das principais células do mercado, o projeto de células solares de 30 GW de alta eficiência acrescentará um lucro operacional de 30 bilhões de yuans por ano à empresa após sua conclusão e entrada em operação.

FONTE Tongwei Solar

