A grandeza da ordinariedade: o espírito que inspira a GAC Motor

GUANGZHOU, China, 27 de agosto 2019 /PRNewswire/ -- Faça a coisa certa e atenha-se a ela. Esta é a crença passada de um guarda florestal para seu filho após 41 anos de transformação de uma montanha estéril de 2,27 km2 em um paraíso de luxo após plantar meio milhão de árvores. Após a aposentadoria, sua rotina diária de proteção e patrulhamento da floresta que construíram juntos passou para o filho.

Esta história sobre um senhor comum e seu filho, da província de Jiangxi, na China, foi registrada pela GAC Motor e distribuída a mais pessoas.

As árvores representam sua esperança de um futuro melhor. Movidas por esta esperança, duas gerações dedicaram a vida à tarefa de plantar e proteger as árvores dia após dia. Eles nunca se consideraram "grandes", mas alcançaram a grandeza pelo esforço acumulado de suas vidas diárias, conquistando uma diversidade de árvores verdes.

Toda grandeza advém da persistência em fazer o que é certo todos os dias. A GAC Motor conta a história de grandeza vivida por pessoas comuns que não abrem mão daquilo em que acreditam e persistem, geração após geração. A empresa não apenas os homenageia com o "Salute the Ordinary", mas também segue os mesmos passos dessas pessoas comuns ao consolidar seu compromisso de realizar o sonho de criar uma vida proveitosa de mobilidade para consumidores de todo o mundo.

Movida pela inovação, a GAC Motor tem como principal objetivo fazer o que é certo, insistindo no avanço do desenvolvimento ao mesmo tempo em que adere aos mais altos padrões de design, produção, distribuição e serviços de pós-vendas e recusa-se a comprometê-los frente aos desafios. Esta atitude tem ajudado a empresa a receber premiações e aumentar o reconhecimento no mercado.

A GAC Motor figura em primeiro lugar entre todas as marcas chinesas por sete anos consecutivos no Estudo de Qualidade InicialSM (IQS) da China pela J.D. Power Ásia Pacífico, o que demonstra a estratégia centrada na qualidade da empresa, desde a inovação em pesquisa e desenvolvimento (P&D), à manufatura para a cadeia de suprimentos, às vendas e serviços.

De acordo com a visão de buscar a grandeza, inspirada pelas histórias de pessoas comuns, a GAC Motor continuará a dedicar-se ao desenvolvimento de produtos e serviços reconhecidos por sua excelência junto a consumidores de todos o mundo.

