A Grant's ganha o principal prêmio dos uísques escoceses no Concurso Internacional de Vinhos e Bebidas Destiladas

Em seu 50º ano, o Concurso Internacional de Vinhos e Bebidas Destiladas anual foi criado pelo químico do vinho Anton Massel que, em 1969, teve a ideia de criar um concurso de vinhos e bebidas destiladas, que se baseou não apenas no julgamento organoléptico, mas também em análises químicas. Hoje, é considerado o "Oscar" da indústria do vinho e das bebidas destiladas.

O prêmio ajuda a marcar 12 meses extraordinários para a Grant's, após o novo design da garrafa e o crescimento de dois dígitos na África, Europa Oriental, América Latina e Índia, com crescimento de 1,2% globalmente, em uma categoria que caiu 0,4% de 2013 a 2018*.

O uísque destilado Girvan agora vende mais de 4.500.000 caixas globalmente, tornando-se o terceiro maior uísque escocês do mundo em volume e o sétimo maior entre os uísques internacionais. É classificado como a 21º marca de bebidas destiladas de mais valor no mundo^.

Danny Dyer, embaixador global da marca Grant's, diz: "O uísque 12 anos da Grant's é uma mistura que já existe há algum tempo, e estamos muito satisfeitos com esse reconhecimento no Concurso Internacional de Vinhos e Bebidas Destiladas. Uma mistura que é feita a partir de bastante carvalho norte-americano e concluída em barris de bourbon, algo que pode parecer simples para muitos, mas mostra que não é preciso complicar demais as coisas ao fazer uma excelente mistura".

Quando lhe perguntaram o que faz do Grant's 12 anos um uísque especial, "nosso master blender Brian Kinsman disse que é a sua experiência única na escolha dos maltes que entram na mistura, além da qualidade do acabamento fresco do barril de bourbon". Ele continuou: "O Grant's 12 anos é suave, o que faz dele o uísque ideal para compartilhar com os amigos, sejam aficionados ou novos apreciadores".

A Grant's é a maior marca em volume do portfólio da William Grant & Sons. A família WG&S foi nomeada a "destiladora do ano" e a "produtora de uísque escocês do ano" no prêmio Desafio Internacional de Bebidas Destiladas e no Concurso Internacional de Vinhos e Bebidas Destiladas de 2018. Extraordinariamente, a fabricante de destilados escoceses foi premiada com o mais alto reconhecimento de "destiladora do ano" por esses aclamados prêmios 12 vezes nos últimos 13 anos.

Além do Troféu de Uísque Escocês Misturado, a Grant's recebeu mais 7 prêmios:

Grant's Triple Wood Whisky – bronze 2019

Grant's Ale Cask Blended Scotch Whisky – prata 2019

Grant's Triple Wood Smoky Whisky – prata 2019

Grant's Rum Cask Edition Blended Scotch Whisky – prata 2019

Grant's 18 Year Old Blended Scotch Whisky – ouro 2019

Grant's 12 Year Old Blended Scotch Whisky – ouro excepcional 2019

8 Year Old Blended Scotch Whisky – prata 2019

