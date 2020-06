A Gurtam lançará uma competição global para encontrar o projeto de IoT do ano

MINSK, Bielorússia, 19 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Gurtam está lançando uma competição global anual para encontrar o projeto de Internet das Coisas (IoT) do ano.

Todas as empresas comprometidas com a implementação telemática e soluções de IoT são elegíveis para participar da competição; o local e o tamanho, software e equipamentos aplicados não é importante.

O principal objetivo da competição é demonstrar projetos de IoT através da avaliação de seu benefício econômico para os clientes, opções de dimensionamento e outros critérios.

Os vencedores serão selecionados através de 15 indicações (navegação de longo curso, transporte público, entregas locais, etc.). A inscrição para participação pode ser feita gratuitamente ate 30 de julho de 2020, no Website. Quaisquer projetos implementados desde 1 de janeiro de 2019 até 1 de maio de 2020 poderão participar. As regras da competição podem ser conferidas no Website dedicado.

Os organizadores da competição pretendem criar uma base global de conhecimento geralmente disponível com os melhores projetos de telemática e de IoT, visando trocar experiências e melhores práticas para gerar soluções aplicadas em gerenciamento de frotas, acompanhamento pessoal e monitoramento de unidades fixas.

"Todos os meses, milhares de projetos em todo o mundo são implementados apenas em nossa plataforma Wialon. Lançamos essa competição para mostrar que essas tecnologias podem agilizar quase todos os negócios ou mesmo setores inteiros. Portanto, a competição para o projeto de IoT do ano é uma chance para qualquer empresa, independente de seu porte e país de localização, para rapidamente se tornar um participante proeminente no mercado, atrair novos clientes, obter apoio da comunidade de telemática e influenciar o desenvolvimento do setor como um todo".

"Temos confiança de que as trocas de conhecimento, experiência e melhores práticas permitirão que cada participante torne seu negócio mais sustentável e lucrativo, avance os processos de negócios e que isso aumentará o nível de serviço do setor", disse Aliaksandr Kuushynau, chefe da divisão Wialon da Gurtam.

Esse ano, devido à pandemia da COVID-19, a premiação dos vencedores da competição será feita on-line em 13 de agosto de 2020.

Sobre a Gurtam

A Gurtam é uma empresa bielorrussa de desenvolvimento de software com escritórios em Minsk, Moscou, Boston, Dubai e Buenos Aires. O principal produto da empresa é a Wialon, a plataforma de monitoramento GPS e IoT, com mais de 2,4 milhões de unidades conectadas em todo o mundo. De acordo com a agência de análises Berg Insight, a Wialon é a maior plataforma em número de veículos conectados na Comunidade dos Estados Independentes (CIS) e Europa Oriental.

FONTE Gurtam

Related Links

https://gurtam.com/



SOURCE Gurtam