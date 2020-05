A Haier fortalece posição líder do setor com crescimento de 9,05% na receita em 2019

A receita da Haier aumentou 9,05% em relação ao ano anterior alcançando RMB 200,762 bilhões em 2019, contribuindo com RMB 8,206 bilhões para o lucro líquido do Grupo Haier, representando um aumento de 9,66%. Enquanto isso, a empresa atingiu receitas de RMB 43,141 bilhões no primeiro trimestre de 2020, um declínio de 11,09%; o lucro líquido ficou em RMB 1,07 bilhão, uma queda de 50,16%. Apesar de um desafiante primeiro trimestre, o desempenho geral da Haier excedeu as médias do setor, demonstrando notável resiliência.