A Handheld apresenta a exclusiva impressora com scanner vestível SP500X para eficiência logística

A impressora com scanner SP500X é uma solução exclusiva de digitalização e impressão vestível que integra imagens 2D, impressão a jato de tinta e comunicação sem fio em um único dispositivo. Ela foi projetada para criar uma revolução nas operações logísticas de alto volume que usam digitalização e rotulagem manuais para classificar as embalagens. Com Wi-Fi e BT, além de uma impressora integrada desenvolvida em parceria com a HP, a SP500X é verdadeiramente móvel. Você pode digitalizar e imprimir rápida e diretamente em embalagens em qualquer local de suas instalações, mantendo ambas as mãos livres.

"É importante observar o processo, entender o quão inovadora é a impressora com scanner SP500X", diz Jerker Hellström, fundador e Presidente do Conselho da Handheld. "Não existe outro dispositivo igual no mundo. Você coloca o dispositivo, pega um pacote e o escaneia. O scanner envia os dados para seu sistema de back-end, que reenvia as informações para impressão. E quase imediatamente, você imprime um endereço, um código ou outras informações diretamente na embalagem. Suas mãos estão livres. Você pode ir para qualquer lugar onde precisar trabalhar. Você não está preso a uma impressora."

Novo segmento: Vestíveis robustos Handheld

Com a SP500X, a Handheld está adicionando um novo segmento de vestíveis robustos ao seu portfólio de computadores móveis robustos. Mais dispositivos vestíveis serão adicionados em breve.

Principais benefícios do usuário da impressora com scanner SP500X:

Eficiência aprimorada de manuseio de embalagens

Precisão de digitalização e classificação aprimorada.

Flexibilidade e agilidade: libera os operadores para executar tarefas de digitalização em movimento

Produtividade e segurança: proporciona aos trabalhadores liberdade ininterrupta de usar as duas mãos

Confiabilidade da tecnologia patenteada da HP

Versatilidade para imprimir em papel comum, papel kraft, fita adesiva, etiquetas revestidas, polipropileno, poliéster ou plástico de polietileno.

Sobre o Handheld

O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. Para mais informações acesse www.handheldgroup.com/pt

