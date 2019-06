A Haval inicia nova era de globalização com o lançamento da produção do Haval F7 na fábrica em Tula

A produção do Haval F7 é um marco significativo, sendo o primeiro veículo de processo completo e produção em massa da fabricante de veículos fabricado no exterior. O Haval F7 é também o primeiro veículo a utilizar a pesquisa e desenvolvimento chineses em escala multinacional com produção com processo completo, realizada tanto na China quanto na Rússia, dando início à era 3.0 da globalização da Haval.

"Com a fábrica em Tula, estamos ajudando a estimular o desenvolvimento econômico local, como parte da Iniciativa Cinturão e Rota", disse Wei Jianjun, presidente do conselho da Great Wall Motor Company Limited. "Acredito que nossa estratégia de globalização tem o potencial de ir além de abrir mercados internacionais – ela impulsionará a Haval para ser uma das principais participantes do cenário global de automóveis".

Com investimentos no total de mais de US$ 500 milhões, a fábrica em Tula é o maior projeto de investimento da GWM no exterior até a data, e a primeira fábrica de veículos de processo completo da China no exterior. Com capacidade anual de 150.000 unidades, a fábrica cobre todas as fases da produção, incluindo estampagem, soldagem, pintura e montagem integrada. A fábrica também tem peças no local e o controle de qualidade será conduzido localmente.

Em linha com a visão da Haval de localizar 65% da produção, mais de 90% dos 800 funcionários da fábrica são locais e este número deverá crescer para 1500 até junho de 2019. Sendo o projeto industrial mais significativo em Tula, a fábrica vai aumentar a economia local em RMB 3 bilhões (US$ 430 milhões) previstos em receita doméstica e impostos. Os produtos da fábrica também serão exportados para países vizinhos, reforçando a receita em divisas estrangeiras de Tula.

A fábrica em Tula anuncia a era 3.0 da globalização da Haval, utilizando a Iniciativa Cinturão e Rota para impulsionar o desenvolvimento sustentável através da distribuição global, enquanto exporta os avanços de fabricação e tecnológicos da China para todo o mundo.

Além de fornecer uma fábrica de processo completo e fabricação em grande escala para atender ao mercado russo em expansão, a fábrica da Haval funciona como um recurso conjunto para outros fabricantes de automóveis com peças de fabricantes de equipamentos originais (OEMs), desmontagens e montagens completas para reduzir custos e minimizar os riscos do investimento.

Localizada no Parque Industrial de Uzlova em Tula, na Rússia, a fábrica está estrategicamente posicionada perto dos centros econômicos da Rússia, incluindo Tula, Nova Moscou e Moscou. A fábrica da Haval servirá como uma base para o desenvolvimento nos mercados da Ásia Central e do Leste Europeu, incluindo os países adjacentes da Bielorrússia, Cazaquistão e Moldova.

Sobre a Haval

A Haval SUV, parte da Great Wall Motor Company Limited, é a marca número 1 de SUVs da China e uma fabricante de SUVs de rápido crescimento global. Operada de forma independente desde 2013, a Haval, que é a fabricante do segundo mais valioso SUV, de acordo com a Brand Finance Auto & Tyres 2017 e a décima-sexta entre as 100 marcas de automóveis mais valiosas do mundo, de acordo com a Brand Finance Auto & Tyres 2018, cria SUVs de classe mundial para clientes da China e do exterior, combinando um alto nível de produção com tecnologias inovadoras e sustentáveis. A marca lançou sua estratégia de globalização 3.0 em 2019 com a inauguração da fábrica em Tula, na Rússia, a primeira fábrica de veículos de processo completo da China no exterior. Para mais informações, visite o endereço http://www.haval-global.com/

